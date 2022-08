La Unió Esportiva Olot i el Peralada Club de Futbol disputen aquest cap de setmana la segona fase de la Copa Catalana absoluta. L’Europa és el rival del club garrotxí, que va passar la primera ronda sense jugar després que el Cerdanyola renunciés a disputar la competició. L’Europa de l’exolotí Kilian Valverde es presentarà al Municipal després d’haver descendit de la categoria que aquest any estrenarà l’Olot. Els de Manix Mandiola arriben de perdre un amistós contra el Nàstic de Tarragona, tot i no fer un mal partit.

El Peralada, per la seva banda, sí que va haver de suar per presentar-se a la segona ronda. Va guanyar al Vilassar de Mar per una diferència mínima, amb diana d’Abouhafs a les acaballes. El Badalona futur, rival al qual s’enforntarà, està entrenat per Oriol Alsina, fins fa res al Costa Brava.