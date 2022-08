El nou Barça de Robert Lewandowski va començar la temporada cedint un decebedor empat sense gols davant el Rayo Vallecano, malgrat que el conjunt blaugrana va merèixer la victòria, per joc i ocasions, sobretot a la segona meitat. El nou projecte del conjunt català va engegar motors, per tant, a mig gas, i no va complir les expectatives que havia despertat durant l’estiu.

El Rayo va sortir molt atrevit d’inici, anant a buscar el Barça a dalt, però amb el pas dels minuts va endarrerirs uns quants metres tot buscant la comoditat davant la poca exigència del seu rival, que es mostraven cada vegada més insistent a la fase ofensiva, però mancat de precisió a la darrera passada i punteria en la rematada.

Lewandowski va batre Dimitrievski a la primera pilota que va tocar com a 9, als dotze minuts, però havia rebut de Dembélé en clar fora de joc. El gol anul·lat al killer polonès gairebé va ser l’arribada més clara dels locals a la primera meitat. Amb permís de Raphinha, un altre fitxatge que va ser titular, Dembélé i Pedri, que també van intentar posar a prova, sense èxit, el porter visitant.

El Barça no trobava mai l’home lliure als passadissos interiors, i ho intentava per fora, buscant amb centrades a l’àrea el cap de Lewandowski com a principal recurs ofensiu. L’ex del Bayern en va caçar un parell però va rematar molt forçat, i el Rayo va marxar viu al descans. El conjunt de Vallecas va arribar una sola vegada, al primer acte, als dominis de Ter Stegen, en una contra en l’afegit d’Álvaro García, que va rematar al cos en el la mà a mà amb el porter alemany. Però va tenir la primera després de la represa en una acció individual de Camello, que va aprofitar una pèrdua de la defensa local i, després de protagonitzar una jugada individual, va picar la pilota, que va sortir fregant el pal, sobre la sortida de Ter Stegen. I és que Xavi ja va advertir durant la prèvia com les gasta el conjunt dirigit per Iraola, un equip fet, madur, sense fissures i que va guanyar el Barcelona els dos partits la temporada passada.

Ocasions però sense encert

Amb el matx disputant-se de forma imprecisa enmig de la calor sufocant que regnava a l’Spotify Camp Nou, el tècnic local va apostar per fer un triple canvi a l’hora de joc: Sergi Roberto, De Jong i Ansu Fati per Christensen, Gavi i Raphinha. I Iraola replicava immediatament amb dos homes més de refresc, Óscar Valentín i Falcao.

Ansu i Busquets, amb dues rematades des de la frontal, obligaven per fi Dimitrievski a volar al pal esquerre per evitar el gol. Al Rayo li durava ja li pilota un sospir i el Barça començava a olorar la sang del rival. A més, recuperava seguretat defensiva amb Araujo retornant a l’eix després d’actuar la primera hora al lateral dret, un altre dèficit del Barça al seu debut de lliga. I és que amb l’uruguaià fora de la seva posició natural i Jordi Alba fos, el conjunt català no va atacar amb laterals.

Aubameyang, que va sortir a la recta final, i Lewandowski per partida doble també van estar a punt d’inaugurar el marcador, però sense sort. Hernández Hernández anul·lava un gol a Kessie per fora de joc al límit del temps reglamentari, i un altre pel mateix motiu a Falcao, després que Ter Stegen evités el 0-1 de Salvi ja en el descompte. Just després que Busquets fos expulsat per doble amonestació.