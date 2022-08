CB Salt: cinquanta anys i un somni

Després d’un curs intens per la celebració dels cinquanta anys de l’entitat, el Club Bàsquet Salt afronta una nova temporada amb l’objectiu de fer un bon paper a la competició domèstica i aconseguir l’anhelat ascens a Copa. La direcció esportiva ha donat continuïtat al projecte del tècnic Marc Jiménez alhora que ha revolucionat de valent la plantilla: ha renovat només a cinc jugadors i ha anunciat sis incorporacions, deixant una fitxa lliure perquè algun jove del segon equip entri en dinàmica de la primera plantilla.

Ara els toca als jugadors demostrar la qualitat a la pista després d’un estiu intens als despatxos. La carpeta de baixes és la més extensa de totes degut a la retirada del bàsquet professional d’alguns dels jugadors més importants dels últims anys, ja sigui per motius esportius, familiars o laborals. Entre elles s’hi troben les de Pau Figueras, Roger Ballell, Dani Aritz, Fede Ferrari, Pau Condom, Martí Guardiola i Jordi Geli. De la plantilla de la temporada passada només segueixin quatre jugadors: Joan Mateu, Ferran Carbó, Sergi Jurado, Marc Pérez i Dani Ocaña.

A tot això, el club ha anunciat la promoció de Genís Riu i Aniol Masgrau, que s’incorporen de la base, i els fitxatges d’Àxel Poch, amb experiència a EBA i procedent del Bisbal Bàsquet; de Pau Casademont i Joan Rovira, procedents del Quart de Primera Catalana; i de Martí Romans, que arriba de Girona.

Francesc Mejías, director esportiu de l’entitat, apunta que el rejoveniment de la plantilla és un argument més per donar continuïtat al projecte i assegura que, si es vol lluitar per l’ascens, en aquesta categoria el que cal és treballar: «Malauradament no és com l’esport professional. Fer una plantilla a cop de talonari no t’assegura res. Es tracta de treballar, de ser un grup, de fer que els jugadors del primer equip s’hi impliquin i impliquin així la base».

Marc Jiménez, tècnic del CB Salt des del passat mes de març, es mostra il·lusionat per encetar un curs des de l’inici i explica que amb el grup que té hi ha motius per somiar: «És un equip molt equilibrat. Tenim jugadors amb experiència a la categoria, fins i tot en divisions superiors, i joves que han assolit el primer equip per mèrits propis. És un equilibri que feia temps que no teníem. Per això estem tan il·lusionats». Jiménez també dóna gran importància al compromís: «Vam acabar molt bé la temporada passada. Ara volem treballar a nivell de compromís. Que els nanos sentin el privilegi de vestir la samarreta del Salt, que no es vulguin saltar cap entrenament», assegura. I és clar, si la plantilla s’implica amb el projecte esportiu, aleshores Jiménez sí que veu possibilitats d’alçar el llistó dels reptes esportius: «Des del principi lluitarem per tot. Som un equip nou i volem créixer cada setmana. Treballarem per estar el més amunt possible en un any tan especial com és el del cinquantè aniversari», assegura el tècnic. Així mateix ho afronta Sergi Jurado, ala pivot i jugador franquícia de l’entitat: «Tenim un bon equip. L’hem renovat força i som una plantilla jove. Els jugadors volem aspirar a competir fins al final. Si ho fem els resultats ja arribaran», sentencia.

Tot i el repte, des del club també valoren la tasca social i esportiva del CB Salt la qual es vol fomentar encara més amb la celebració dels cinquanta anys d’història. Mejías explica que l’entitat va molt més enllà dels èxits esportius, ja que també serveix per treballar la cohesió social i per educar en valors positius els nens i nenes del municipi. Per això assegura que «cada vegada que la mainada entén l’esport i el club com una vàlvula de sortida, és un èxit ben gros i un orgull per la feina que fem». Des de la directiva ara també es proposa donar continuïtat a les jugadores del júnior femení amb la voluntat que acabi esdevenint, d’aquí a dos anys, un equip professional sènior.

Durant l’acte final de la temporada passada ja es va aprofitar per estrenar l’agenda d’esdeveniments per celebrar el mig segle de vida, però en vindran molts més. D’entre tots, en destaquen una exposició fotogràfica amb retrats dels inicis, una trobada amb antics jugadors i membres que en el seu dia van formar part de l’entitat i una cloenda amb tots els ets i uts.

A Primera Catalana els saltencs debutaran el 24 de setembre a les 17:45h contra el CB Blanes, i estrenaran el Pavelló Municipal d’Esports el diumenge 2 d’octubre a les 17 contra el CB Granollers.