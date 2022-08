La selecció espanyola femenina sub18 de Bernat Canut, tècnic de l’Spar Girona, es va haver de conformar amb la plata a l’Europeu celebrat a Grècia. Les espanyoles van perdre la final contra Lituània (75-78) en un final molt igualat. Era la primera derrota del campionat, ja que havien guanyat tots els partits disputats.

Les noies de Bernat Canut van arribar al descans dos punts per sota (35-37), però amb la sensació que es podia capgirar el resultat. El partit anava transcorrent i la igualtat al marcador es mantenia. En un final d’infart, el combinat espanyol va arribar als últims 9 segons de partit tres a sota, després que Lituània no fallés cap dels dos tirs lliures. Espanya va tenir un triple per empatar, però el llançament sobre la botzina no va entrar i Lituània es va proclamar campiona.