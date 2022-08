L’exjugador del Barça i llegenda del futbol austríac Hans Krankl va ser detingut temporalment diumenge per la policia de la localitat de Pasching, a la regió d’Alta Àustria, per haver posat suposadament en perill un agent de la policia quan sortia de l’aparcament de l’estadi local.

Així ho va informar aquest dilluns la televisió pública ORF, que confirmava part d’un report del diari vienès «Kronenzeitung», que parla d’un atropellament d’un agent per part de Krankl, una cosa que aquest va negar rotundament.

L’incident es va produir cap a les 18.00 GMT d’ahir, quan Krankl, de 69 anys, abandonava l’aparcament de l’estadi Raiffeisen Arena Pashing, després d’haver-hi presenciat, i comentat per a l’emissora privada Sky, la trobada de la Bundesliga austríaca entre el LASK Linz i el Rapid de Viena (2:1).

Segons van precisar a l’agència local APA fonts policials, l’antic entrenador de la selecció austríaca va conduir el seu cotxe contra un agent de policia a l’aparcament VIP de l’estadi del LASK i el va detenir quan ja s’havia produït un lleuger contacte físic entre l’agent i el para-xocs del cotxe.

«A continuació, va fer rodar el vehicle cap a dos agents més de policia i només es va aturar després d’un altre contacte», diu l’informe policial, citat per APA.

El «Kronenzeitung» afirma haver tingut accés a testimonis presencials que van descriure «escenes increïbles» protagonitzades per la icona del futbol austríac, i fins i tot d’un suposat atropellament a un policia.

«Krankl, que es presumeix innocent, va ser conduït per sis policies a la sala d’operacions de l’estadi i allà va ser interrogat», assenyala el popular diari, el de més tirada d’Àustria.

Alhora, el rotatiu publica la reacció de Krankl, que si bé confirma l’interrogatori després de l’incident, nega que arribés a colpejar amb el cotxe un agent.

«Això no és cert i ho nego vehementment. Vaig voler girar a la dreta des de l’aparcament i em va parar un policia que em va dir que havia d’esperar perquè primer s’emportaven els aficionats del Rapid amb autobús», va explicar.

«Però la ruta era espaiosa i no hi havia raó per no deixar-me passar. L’agent em va exigir llavors la documentació del vehicle i em va dir que estava detingut», va assenyalar Krankl.

«Sis policies em van portar a una habitació com un criminal», es va queixar.

La policia li va permetre marxar poc després, després d’anotar les seves dades, si bé ha obert una investigació sobre els fets que segueix en curs

Segons el diari, Krankl va admetre estar molt avergonyit: «Soc amic de la policia, fins i tot he fet concerts benèfics per a ells i he jugat a futbol amb policies», va recordar.

«Tots els que em coneixen saben que mai posaria en perill un policia. (Aquesta és) una història estúpida que em fa sentir molt incòmode», va declarar Krankl, segons el Kronenzeitung.

Krankl, jugador del Barcelona entre el 1978 i el 1981, va tenir la seva millor temporada el 1979 quan va ser màxim golejador de la Lliga espanyola.