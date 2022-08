L’estrena del nou Barça a la Lliga va ser, tal com va admetre Xavi, decebedora. Un equip deslluït no va poder passar de l’empat a zero amb el Rayo davant un Camp Nou il·lusionat amb 81.104 espectadors.

L’equip d’Iraola va plantejar un partit molt seriós, amb una pressió alta i intensa que va incomodar els blaugranes. Van tornar els fantasmes del passat i el joc interior no va fluir com s’esperava. De cara a porteria, l’encert mostrat durant la pretemporada (quatre gols els primers vint minuts, al Gamper de la setmana passada) va desaparèixer totalment. Ni Lewandowski va aconseguir batre un Dimitrievski que va ser escollit home del partit. Aquest diumenge, el Barça tindrà el repte i l’oportunitat de redimir-se en la sempre complicada visita a la Reial Societat.