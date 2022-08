Va començar la Lliga de mala manera per al Barça amb l’empat al Camp Nou contra el Rayo i la certesa que encara queden assumptes essencials per millorar a la plantilla. El mercat continua obert fins al 31 d’agost i Xavi continua demanant fitxatges per enfortir el projecte, tot i que s’hi han invertit més de 200 milions d’euros. Però no n’hi ha prou. Amb set incorporacions (dues a l’hivern i cinc en aquest frenètic estiu) encara no se sent el tècnic complagut, que reclama dos laterals per equilibrar i potenciar la defensa després d’insistir, alhora, amb l’arribada de Bernardo Silva, el migcampista del City, taxat ara mateix en 100 milions.

El Barça continua incomplet al camp. I al vestidor. El temps se li tira a sobre a Mateu Alemany, el director de futbol del club, que ha tutelat amb Jordi Cruyff, director esportiu, la llarga i profunda reconstrucció de la plantilla. Llarga perquè va arrencar al gener (Ferran Torres i Aubameyang van ser llavors dos fitxatges de present immediat per salvar el curs i colar-se a la Champions) i profunda. Amb Lewandowski, Koundé i Raphinha s’apuntalaven zones sensibles del projecte (un nou, un central i dinamita ofensiva per minimitzar la dependència de l’imprevisible Dembélé) a més d’omplir l’armari amb recursos nous i barats: Kessié i Christensen van arribar de franc.

Però Xavi considera que en necessita més. Al seu pla inicial ja estava anotada l’arribada de dos laterals. Azpilicueta li hauria vingut de meravella al flanc dret perquè hauria aportat ofici, jerarquia i lideratge al vestidor, a més de polivalència.

El buit d’Azpilicueta

Però el navarrès (32 anys), després d’esperar el Barça, va decidir no moure’s d’Stamford Bridge on és capità i símbol del Chelsea després d’encadenar-hi deu temporades plenes de compromís. Va deixar, per tant, un forat per omplir per a Xavi, que ha de mirar ara cap a segones o terceres opcions. A la banda esquerra més del mateix. Marcos Alonso, el lateral del Chelsea, és l’elegit, però el Barça abans ha d’alleugerir massa salarial i encaixar el fair play. Com pretenia amb Azpilicueta, Xavi necessita jugadors d’impacte immediat per competir amb Jordi Alba, l’únic que no té doblat el lloc en aquesta luxosa plantilla que li ha posat Laporta a les mans.

Modernitzar les ales

I Marcos Alonso reuneix aquest perfil que reclama el tècnic en aquesta zona del camp on no veu convenient apostar per Balde (18 anys), el jove que ve de La Masia. No hi ha temps per a aprenentatges perquè el Xavi també sap que, un cop elevat el nivell d’exigència, no té temps. És ara o ara. Aquesta necessitat resulta peremptòria perquè al duel contra el Rayo, per exemple, van coincidir alguns minuts Sergi Roberto (lateral dret inventat per Luis Enrique) i Alba (únic propietari de l’esquerra des de ja fa més d’una dècada).

Símptoma que la renovació no ha arribat en aquesta posició, que ha adquirit una transcendència espectacular al futbol modern. Només cal veure el City de Guardiola o el Liverpool de Klopp. El Barça s’ha quedat antiquat. I Xavi, conscient d’aquest dèficit, reclama un esforç econòmic (serien, almenys, entre 20 i 25 milions per les dues noves peces) per regenerar les bandes.

Esperant Bernardo Silva

Perquè la felicitat del tècnic sigui completa n’hi hauria prou amb l’arribada, que considera imprescindible, de Bernardo Silva. Un interior que sí que s’ajusta al que ell demana. El portuguès és un migcampista experimentat (28 anys) que equilibraria el talent juvenil de Gavi (18) per no dependre tant de la màgia de Pedri (19). Aquests plans queden tots pendents d’encaixar el fair play salarial i vendre Memphis, Dest, Umtiti i Braithwaite i, potser, De Jong o Aubameyang. Així, Xavi ja sí que tindria tot.