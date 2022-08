Neix l’Atlètic Club Lloret, un equip per tenir en compte a «tots els nens i nenes»

Aquesta temporada hi haurà un nou club competint a Lloret de Mar. Serà l’Atlètic Club Lloret, un projecte que comptarà amb representació a totes les categories de futbol base i que neix, especialment, per cobrir la necessitat de les famílies que tenen dificultats econòmiques per assumir les despeses de les quotes dels seus fills. En aquest sentit, la inscripció a l’Atlètic costarà, equipacions incloses, 350 euros l’any, una quota inferior a la dels altres entitats de la ciutat.

El projecte va començar a agafar cos fa uns mesos, amb la implicació de Tito Fornaguera, tota una figura de l’esport local que carrega a les espatlles trenta-sis anys d’experiència en què ha fet d’entrenador i coordinador, arribant, fins i tot, a presentar-se a les últimes eleccions a la presidència del CF Lloret. Fornaguera, veient la situació en què estava el futbol base a la ciutat, va plantejar-se crear un club que tingués en compte «tots els nens i nenes, juguin a l’equip que juguin, potenciant el futbol a tots els nivells». Els últims anys ja organitzava un Campus que, juntament amb les temporades que porta vinculat a l’esport de la ciutat, confessa que l’han ajudat a arribar la xifra d’inscrits actual, que, de moment, supera els 135 jugadors i jugadores. «El primer any és el que costa i esperava tenir 3 o 4 equips, estem satisfets». Res més lluny de la realitat: ja en té deu i se’n planteja un onzè. L’Atlètic Club Lloret tindrà un prebenjamí, dos benjamins, dos alevins, un cadet (o, en funció de les noves altes, dos), un infantil i un juvenil. Tots ells seran equips federats i, a més a més, es comptarà amb un conjunt d’escoleta pels més petits. Qui hagi fet números haurà vist, però, que encara en falta un a la llista. Aquest és el cadet femení, l’únic equip de noies de Lloret des que va dissoldre’s l’anterior. «Feia massa anys que no en teníem i moltes noies acabaven marxant a Blanes. Volem potenciar l’esport femení», explica el president. La seva estrena serà el 4 de setembre, en un amistós davant l’Olot. De moment, només hi ha l’equip cadet (fins a arribar a aquella categoria, els equips solen ser mixtes), però l’Atlètic espera que el grup pugui pujar a juvenil i, en un futur, es converteixi en primer equip. És la mateixa voluntat que existeix amb el masculí, tot i que caldrà superar algunes dificultats: «D’aquí a dos anys voldríem crear un primer equip amb el bloc que començarà a pujar ara, però caldran subvencions i espònsors que ens ajudin a poder-ho fer». Sigui com sigui, l’Atlètic treballarà sempre amb els valors que vol transmetre als seus jugadors, que són «el treball en equip, el compromís, l’esforç, el respecte, la solidaritat i la igualtat». L’escut, amb una forma que recorda el de l’Athletic Club de Bilbao, està dominat per una dona marinera sobre un fons blau on volen dos ocells i per una senyera, separats per una línia diagonal amb una pilota de futbol al centre. El color de la primera equipació, llisa, serà el verd. Està previst que els entrenaments comencin la primera quinzena de setembre, al camp de futbol El Molí.