Diumenge va ser dia gran per al Club Natació Banyoles. I és que el remer de l’entitat, Aleix Garcia, juntament amb el gallec Rodrigo Conde, es van proclamar subcampions d’Europa a Munic en el doble escull lleuger masculí amb una marca de 6:38.46, superats només en 2.53 per la parella croata que conformen els germans Sinkovic, a priori favorits. Garcia i Conde, representant el comitè espanyol des del carrer 4, van batallar l’or a Martin i Valent Sinkovic, campions als Jocs de Rio de Janeiro, avantatjant-los fins i tot en els primers 500 metres en 0.43. Els croats van capgirar l’esdevenir de la prova en el segon i tercer parcial, condemnant Espanya a la segona posició. Lituània va aconseguir el bronze a 6.18.

«Va ser una experiència molt maca. Estava tot molt ben organitzat, el camp de regates era molt xulo. I havia expectació i ens va sortir un cap de setmana rodó», assegura el remer gironí. Explica també que venien amb expectatives pels darrers resultats i que van lluitar fins al final: «Ens vam quedar a només a 2 segons de l’or. Estic molt satisfet», conclou.

Carles Grabulosa, tècnic de rem del CN Banyoles, valora molt positivament l’actuació dels atletes del club en el campionat d’Europa, sobretot per plantar cara a Martin i Valent Sinkovic, que en els darrers anys s’han mostrat intractables: «El nivell que han demostrat l’Aleix i en Rodrigo és molt alt. Van tenir contra les cordes durant més de la meitat de la regata els germans Sinkovic, que porten ja molts anys intractables a nivell internacional. El cicle dels Jocs de Rio el van fer en doble escull i ho van guanyar tot, després van canviar i es van passar a dos sense i també van estar intractables i van guanyar als Jocs de Tòquio amb el dos sense».

Tanmateix, Grabulosa assegura que si es fa bé la feina, Garcia i Conde els podrien prendre l’hegemonia: «Ara han tornat a la modalitat de doble escull i segueixen guanyant, però els hi està costant. L’Aleix i en Rodrigo cada dia són més forts i els planten més cara. Són joves, tenen només un any de rodatge. Si mantenim els peus a terra i seguim treballant amb constància i disciplina podem somiar i confiar en que serà un bot que ens pot donar moltes alegries i il·lusions».

El gironí Aleix Garcia, de només 22 anys, suma un nou triomf en el seu palmarès, el seu segon podi internacional després d’aconseguir el bronze en el doble escull masculí sub23 ara fa dos anys. A més, l’any passat va proclamar-se campió estatal d’esquif i aquesta temporada, juntament amb el mateix Conde, havia fet bronze a Belgrad i Lucerna.

De cara al futur Aleix Garcia assegura no posar-se cap límit: «Amb només un any estem al podi. Som el barco més jove i amb menys experiència, i també el que té més progressió a l’hora de guanyar velocitat». Ara se centra en el Campionat del Món de Rem, que se celebrarà a finals de setembre a la República Txeca, i en els Jocs de París, on espera tenir opcions d’aconseguir l’or.

També hi va haver altres remers del CN Banyoles que van obtenir bons resultats. Manel Balastegui, acompanyat de Caetano Horta, va acabar en segona posició a la final B del doble escull lleuger. D’altra banda, Jordi Jofre va assolir la tercera plaça a la final C i va acabar quinzè en l’esquif. El mateix Aleix Garcia assegura que la feina feta pel CN Banyoles l’ha ajudat a assolir aquesta fita: «És el club on m’he criat. Això ho he aconseguit gràcies als valors que et transmeten des que ets petit, de sacrifici, d’il·lusió, així com gràcies als companys, tècnics i equip directiu. Sento que els tinc amb mi a cada regata i vull aconseguir tots els èxits. Vull ser un referent per als nens que volen ser esportistes al CN Banyoles», sentencia.