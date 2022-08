El Barça insisteix per Marcos Alonso (Chelsea) i pregunta per Juan Foyth (Vila-real)

L’agost del 2021, Dest era el lateral dret titular del Barça en el debut a la lliga davant la Reial Societat al Camp Nou. El primer partit sense Messi. Ara, l’exjugador de l’Ajax no va ser ni tan sols convocat per Xavi dissabte passat pel duel que va acabar amb un frustrant empat blaugrana contra el Rayo. El tècnic va preferir col·locar Araújo, solució d’emergència, i recórrer, al final, a Sergi Roberto, un invent de Luis Enrique, per emplenar defensivament aquella banda. Al flanc esquerre, el titular va ser Jordi Alba, amo absolut de la posició durant l’última dècada.

Fa força temps que el Barça té un problema amb els laterals. Un problema al qual no ha sabut trobar cap solució i que s’ha convertit en un fet cada cop més transcendental en comprovar el valuós rol que assumeixen les ales blaugranes, per molt que Xavi aposti més pel valor dels extrems que no pas pels laterals que arriben des de darrere. Però l’entrenador és més conscient que ningú del dèficit que condiciona l’equip en no trobar les figures adequades.

Noves i velles opcions

Dest, com va veure’s amb el Rayo, no li agrada. Araújo és un recurs, no una solució definitiva. I Sergi Roberto tampoc és el pilar per a articular la defensa des de la banda dreta. Xavi tenia decidit que Azpilicueta, expert (32 anys), dúctil (lateral, central, i sempre amb mentalitat defensiva), amb lideratge (capità del Chelsea) era qui encaixava més en el seu retrat robot perfecte. Però el jugador navarrès va decidir quedar-se a Londres, provocant un seriós problema al tècnic, que ha demanat al club que activi altres vies.

Ahir, per exemple, l’agent de Juan Foyth, el reconvertit lateral dret argentí del Vila-real (24 anys), va reunir-se amb Mateu Alemany a la ciutat esportiva del Barça, segons va revelar el periodista Gerard Romero. Reconvertit perquè va començar sent un migcampista fins que, a Argentina, en les categories inferiors d’Estudiantes de la Plata, el van reconvertir en un central modern, aprofitant la seva bona sortida de pilota. Ara, de totes maneres, ha brillat per la banda, atraient l’interès blaugrana. Però el Vila-real, que fa un any que va pagar 15 milions d’euros al Tottenham per a quedar-se’l en propietat després d’un període de cessió, interposa la seva clàusula de rescissió de 42 milions per a retenir-lo. El Barça ja no té prou diners per a assumir de manera definitiva l’arribada de Marcos Alonso, una altra solució experimentada als seus 31 anys.

El lateral espanyol, però, va reincorporar-se ahir als entrenaments del seu equip, el Chelsea. El lateral esquerra havia demanat uns dies de permís per aclarir la seva situació, però, mentre els clubs no es posen d’acord, ja s’ha integrat a la disciplina de Tuchel. El Barça, de totes maneres, és optimista i confia tancar en els propers dies una operació que, probablement, es tancaria al voltant dels vuit milions d’euros.