Els dos primers caps de setmana de setembre se celebrarà a l’Alt Empordà la segona edició del Torneig Nord, un esdeveniment esportiu de primer nivell d’àmbit internacional que vol servir a clubs de la base de preparació per la temporada que es presenta a l’horitzó. Es tracta d’una iniciativa de Bàsquet Nord, una associació esportiva que neix gràcies a la unió de forces entre el Club Bàsquet Adepaf Figueres i l’UCAP de Peralada. Ambdós clubs mantenen les seves arrels i segueixen funcionant per separat, amb les seves pròpies juntes directives i els seus estatuts, però s’agrupen des de fa poc més d’un any per organitzar activitats de forma conjunta, com poden ser campus, casals o el mateix Torneig Nord, que pretén millorar l’èxit de l’any passat. Al capdavant de l’organització del torneig hi ha Pepe Socorro, que explica que darrere de tot plegat hi ha la intenció de «potenciar l’àmbit social, esportiu i cultural a la comarca».

El torneig té una durada de sis dies, organitzats en dos caps de setmana diferents. S’estrenarà amb els campionats de categoria infantil (els participants tenen 13 i 14 anys), tant masculí com femení, els dies 2, 3 i 4 de setembre i s’allargarà fins el cap de setmana següent, 9, 10 i 11 de setembre, amb la categoria mini (jugadors de 11 i 12 anys). Una de les novetats a diferència de l’any passat, que només hi havia categoria mini masculina, és que l’organització ha aconseguit programar una categoria de mini femení amb un total de 8 equips.

Una altra novetat de la segona edició del Torneig Nord és la incorporació de Figueres com a seu del certamen. De fet, l’U14 es farà pràcticament tot al Pavelló Municipal de Figueres, excepte alguns duels concrets, que es disputaran al de Castelló d’Empúries. Pel que fa a l’U12, tant el masculí com el femení, es preveia que es fessin íntegrament al Pavelló Municipal de Peralada, tal com va passar a la primera edició, però a última hora Llançà també s’ha afegit al sac dels municipis col·laboradors. Les facilitats que han posat els consistoris, així com la Diputació de Girona i la resta d’institucions col·laboradores, per cedir els pavellons i d’altres tipus d’instal·lacions és un dels factors clau perquè el torneig es pugui projectar amb èxit. Pepe Socorro, organitzador de la iniciativa, així ho considera: «És clar que sense els clubs, sense els nois i noies i sense l’amor per l’esport això seria impossible d’organitzar. Però també vull agrair l’ajuda de les seus, de la Diputació i de totes les persones que han contribuït a organitzar un esdeveniment així».

A tot això, València Basket va ser el gran triomfador de l’edició passada, la primera, després de vèncer en categoria infantil masculina i femenina. A mini masculí, en canvi, va guanyar Travel Team. Tanmateix, enguany encara es preveu més complicat sortir-ne vencedor perquè la competició s’ha consolidat i el nivell dels participants és major. A tall d’exemple, a l’infantil masculí hi participen filials de clubs de la talla de Barça, Joventut de Badalona, Lenovo Tenerife, València Basket, UCAM Múrcia o Bàsquet Girona, entre d’altres, així com també hi participa l’ADEPAF de Figueres, representant el territori i el projecte del Bàsquet Nord. Al U14 femení el nivell es manté: repeteixen la Penya i València Bàsquet i s’hi afegeix el Darazsak Sportakadémia o el Ponce Valladolid. A més, també comptarà amb representació territorial amb la participació de l’UCAP Peralada. Com a altra curiositat destacada, a U12 masculí hi participarà l’equip base del Bayern de Munic.

L’alt nivell dels participants també tindrà un impacte directe en el bàsquet local. És tota una fita que l’ADEPAF de Figueres o l’UCAP Peralada puguin arribar a jugar contra clubs com el Barça, la Penya, el València Basket o el Bayern de Münich. Pepe Socorro assegura que ajudarà al bàsquet empordanès a fer un salt qualitatiu: «Un torneig així dóna visibilitat als clubs locals també. Hi ha bàsquet d’alt nivell, hi ha seleccions internacionals, i això vol dir que nosaltres haurem d’apujar el llistó i que millorarem, sens dubte». Tot i així, Socorro explica que no només és una oportunitat esportiva per a la comarca, també social i econòmica: «També serveix per fer xarxa. El primer cap de setmana de torneig coincideix amb el festival Acústica i el públic que vingui expressament per un esdeveniment pot aprofitar per visitar l’altre i viceversa». La intenció de l’organització és que els assistents espremin l’experiència al màxim. «Tenen l’oportunitat de viure el millor bàsquet formatiu i de competició, en un ambient familiar i amb totes les comoditats possibles», sentencia.

LA PRIMERA EDICIÓ, UN ÈXIT. Hi participaran nens i nenes d’arreu d’Europa. 1 Una disputa de l’edició passada. F

2 El València Basket va guanyar en categoria infantil femenina F

3 Travel Team, guanyadors de la categoria mini masculí F