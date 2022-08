Benjamin Mendy, futbolista francès de 28 anys, està sent jutjat pel tribunal de la corona de Chester, acusat de violació i agressió a tretze dones, una d’elles menor. Mitjans anglesos van poder detallar, durant el procés, el seu modus operandi. En general, tancava les víctimes a «l’habitació del pànic», un espai de la seva mansió d’on no podien sortir i on n’haurien abusat ell i Louis Saha Matturie, un amic de 41 anys que, segons l’acusació, seria el cervell de l’operació. Els dos acusats neguen els fets.

Dilluns, el tribunal va escoltar els relats de les agressions, comeses suposadament entre l’octubre de 2018 i 2021. Mendy hauria aprofitat la seva fama de campió del món per atraure diverses dones a festes a la seva mansió, aïllada a un quart d’hora a peu del poble més proper. Tot just arribar, les convidades havien de deixar el mòbil perquè no es filtressin imatges del jugador, quedant incomunicades. Llavors, amb les dones sota els efectes de l’alcohol, abusarien d’elles. The Times, a més, va explicar que, durant la sessió, es va informar el tribunal que Mendy hauria violat tres dones en una sola nit. El City va rescindir el contracte del jugador quan van saber-se les acusacions i el judici segueix en marxa.