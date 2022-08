La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha sancionat el ciclista colombià Nairo Quintana (Arkéa Samsic) per donar positiu en tramadol durant el Tour de França passat, en el qual va acabar sisè i del qual ha sigut desqualificat per l’ens internacional.

«Quintana ha sigut sancionat per infringir la prohibició d’ús de tramadol en competició establerta al Reglament Metge de l’UCI. Les anàlisis de dues mostres de sang seca proporcionades pel ciclista els dies 8 i 13 de juliol durant el Tour de França 2022 van revelar la presència de tramadol i els seus dos metabòlits principals», va anunciar l’UCI.

A la Vuelta

D’acord amb les Regles Mèdiques, el corredor colombià està «desqualificat» del Tour de França 2022, en el qual va acabar sisè a 16:33 del guanyador Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) amb tres ‘Top 10’ en dues etapes, inclòs un segon lloc en l’etapa 11 amb final en el Col du Granon.

Aquesta decisió podrà ésser apel·lada davant el Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) en els pròxims 10 dies. Durant el Tour de França 2022, l’UCI va recollir un total de 120 mostres de sang seca com a part del programa tramadol.

«Les infraccions de la prohibició d’ús de tramadol en competició són infraccions segons el Reglament Metge de l’UCI. No constitueixen infraccions de les normes antidopatge», va explicar la Unió Ciclista Internacional.

No obstant, al tractar-se d’una primera infracció, Nairo Quintana «no és declarat inelegible» i per tant pot participar en les competicions. La seva propera participació havia de ser la Vuelta a Espanya com a líder de l’Arkéa Samsic francès, tret que sigui apartat pel seu equip.

Prohibit des del 2019

Des de l’1 de març del 2019, l’UCI ha prohibit l’ús de tramadol en competició en totes les disciplines i categories per protegir la salut i la seguretat dels ciclistes davant els efectes secundaris d’aquesta substància.

Les mostres són recollides per l’Agència Internacional de Proves (ITA) utilitzant el mètode de referència Dried Blood Spots (DBS). Desenvolupats per l’empresa suïssa DBS Systems, els kits de mostreig s’utilitzen per realitzar aquesta prova mínimament invasiva, que consisteix a extreure una petita quantitat de sang del tou del dit del ciclista.