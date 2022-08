És sabut que Bernardo Silva agrada al Barça i que és la primera opció en el cas que surti Frenkie de Jong. Xavi el valora molt positivament i el jugador s’ha mostrat il·lusionat amb la possibilitat de vestir la samarreta blaugrana. Ara bé, segons Esport 3, el seu fitxatge seria cada cop més complicat. El City segueix sense rebre cap oferta pel migcampista portuguès, i tampoc hi ha hagut contactes del seu agent, Jorge Mendes. Ara bé, si a Manchester es plantegen vendre Bernardo, el preu de sortida no baixaria dels 100 milions, una xifra prohibitiva que el Barça no podria assumir.