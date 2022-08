Banyoles, Girona B, Olot i Figueres disputaran el 53è Torneig de l’Estany

Torna la competició més clàssica del futbol gironí, un Torneig de l’Estany que arriba a la seva edició 53. Hi participaran quatre equips: el Banyoles com a organitzador, els habituals Figueres i Olot, i un debutant, el Girona B.

El tret de sortida es donarà dimarts 23 a les 19:30h amb la semifinal entre el Figueres i l’Olot. Dues hores després, a les 21:30h, Banyoles i Girona B s’enfrontaran per disputar-se un altre lloc en la final. L’endemà dimecres es repetiran els horaris, amb el tercer i quart lloc primer i la gran final després.

Pau Teixidor, president del CE Banyoles, entitat organitzadora, mostra orgull del que suposa el torneig pel club: «És un emblema per a nosaltres. Després del Gamper és el torneig més antic de Catalunya. No el vam deixar de fer ni per la pandèmia de la Covid-19», assegura. Tot i així, Teixidor explica que s’han hagut d’adaptar per les restructuracions que ha fet la FCF i la RFEF en les categories. «Abans sempre era el tret de sortida de la temporada. Ara ens hem d’adaptar amb les dates».

A tot això, aquest any s’ha aconseguit una fita que feia anys que no succeïa. Les quatre entitats participants són les mateixes que les que van disputar el primer torneig, la qual cosa satisfà al president del club banyolí: «M’agradaria que el torneig reunís els clubs més emblemàtics de la província. M’agradaria sempre replicar les primeres edicions, l’original, i aquest any ho hem aconseguit, sense el primer equip del Girona però amb la representació del seu filial».

Per tot plegat el Banyoles afronta el torneig amb il·lusió. Tot just aquesta setmana han iniciat els entrenaments i serà la primera prova de foc de la pretemporada: «En tenim ganes. Ens servirà per establir les bases del projecte perquè només haurem fet cinc sessions de preparació», explica el tècnic del club, Roger Vidal. La resta de participants han començat la pretemporada a temps per motius de calendari, però aquesta diferència no espanta el tècnic banyolí: «Haurem de treballar a nivell tàctic per plantar cara», conclou.