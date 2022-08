Quan encara falta un mes i escaig perquè l’anomenada Lliga Endesa, l’ACB de tota la vida, aixequi el teló i es posi en marxa, el Bàsquet Girona ha començat a engreixar la maquinària per arribar de la millor manera possible a la primera de les moltes dates que hi ha marcades en vermell al calendari. El 28 de setembre, un dimecres i a la nit, el pavelló de Fontajau s’engalanarà per rebre el Reial Madrid i donar així per inaugurada la temporada. Abans, però, l’equip afronta unes setmanes per posar-se a to i atrapar aquella data el més ben preparat possible. Superades les revisions mèdiques de rigor, la plantilla s'ha posat aquesta tarda per primera vegada a treballar sota les ordres d’Aíto García Reneses. El veterà entrenador, que aquest proper mes de desembre farà 76 anys, ha sigut l’escollit per dirigir la nau i demà al migdia serà presentat de manera oficial. Un bon moment per conèixer, de primera mà, quines són les seves impressions de cara aquest nou repte a la seva nodrida carrera a les banquetes.

Aíto, que comptarà amb Lubos Barton com a mà dreta, ja ha fet suar una mica els seus jugadors. No té encara la plantilla al complet, això sí. Quino Colom, un dels fitxatges de l’estiu, està concentrat amb la selecció espanyola. Partits de preparació i després, Eurobasket. Passa el mateix amb Roko Prkacin, citat amb Croàcia. Mentrestant, Patricio Garino i Máximo Fjellerup treballen amb l’Argentina. Hi ha finestres de classificació per al Mundial del 2023 i a principis de setembre, torn per a la disputa de la FIBA AmeriCup, pel que es reincorporaran més tard. De moment, a disposició del tècnic sí que hi són Josep Franch, Èric Vila, Jaume Sorolla i els nouvinguts Ondrej Hanzlik, Kameron Taylor i Pol Figueras. La sessió la completaven els joves del filial Ferran Díaz i Kevin Torres. Marc Gasol, lesionat des de la fase d’ascens, encara no pot treballar al mateix ritme del grup i li queden, pel cap baix, dos mesos de recuperació per davant.

Disposi de més o menys peces, el Bàsquet Girona afronta la setmana vinent el primer test de pretemporada. Serà el divendres, dia 26 i a partir de dos quarts de nou del vespre, quan s’enfrontarà al BAXI Manresa a Sant Julià de Vilatorta. Abans del debut a l’ACB hi haurà com a mínim sis partits més. El dia 31, amistós contra l’Overtime Elite a Platja d’Aro. El Joventut serà el rival el 3 de setembre a Olot, mentre que el cap de setmana del 10 i 11 viatjarà fins a les Balears per disputar el torneig Ciutat de Maó. Allà, dos compromisos. El primer, amb el Gran Canaria i el segon, encara per decidir si serà amb el BAXI Manresa o l’Hestia Menorca. El dia 14, nou enfrontament amb la Penya, aquest cop a l’Hospitalet de Llobregat i el dia 20 arriba la Lliga Catalana. La semifinal serà amb el Barça a Tarragona i, en cas de victòria, a la final hi arribarà el guanyador del Manresa-Joventut.

Cessions de Molins i Stürup

Amb la porta encara oberta tot esperant fitxatges, la plantilla també perd efectius després que avui mateix s'hagin anunciat dues cessions. Pol Molins jugarà a l’Hestia Menorca de LEB Plata, mentre que Mads Bonde Stürup ho farà a l’Almansa, que competeix a LEB Or. Molins, de 23 anys i sense massa protagonisme aquesta última temporada, ve d’anotar 0,8 punts per partit i de jugar una mitjana de 4,4 minuts. Més presència al parquet per a Stürup, amb gairebé 16 minuts de promig i 3,6 punts i 2,8 rebots. Es repeteix la fórmula que va inaugurar un mes enrere Gonçalo Delgado. El portuguès, renovat per un any, se n’ha anat cedit al Melilla. D’altres jugadors han marxat definitivament, després de participar en l’històric ascens. És el cas de Txemi Urtasun, Gerard Sevillano, Karamo Jawara, Kaspars Vecvagars i un Albert Sàbat que, després de retirar-se, passa a formar part de l’equip tècnic que encapçala Aíto.