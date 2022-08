El Girona CH ja s’entrena i demà rep el Sant Cugat

Ja fa més d’un mes que el Garatge Plana Girona va tancar la plantilla i, després d’un descans, l’equip va tornar dilluns als entrenaments. L’OK Lliga no començarà fins al 10 de setembre, però demà, de totes maneres, els gironins jugaran un primer amistós a casa, davant el Sant Cugat, també de la màxima categoria.

El tècnic, Ramon Benito, afronta amb ganes aquesta nova temporada, la setena consecutiva a la màxima categoria, tot i que admet que «serà un any una mica estrany», perquè la competició s’aturarà a l’octubre, quan comencin els World Roller Games d’Argentina. Seran sis setmanes on, però, s’espera que es disputi la Lliga Catalana. Només s’hauran jugat els sis primers partits d’una lliga de 26 jornades, però l’entrenador vol «preparar l’equip psicològicament per tenir paciència en un inici complicat». Noia, Liceo i Barça seran els tres primers rivals.

«Al final, però, has de jugar contra tots, i ara pensem a preparar-nos amb les noves incorporacions i carregar piles, ja es veurà com arribem a l’aturada», destensa un Benito «molt content» amb el que ha vist als entrenaments. «Després de baixes importants, tenim un equip per anar junts i lluitar per seguir posant Girona on ha de ser», afegeix el tècnic, que vol tenir «força física per aguantar un final de temporada on es jugarà tot».

«Hem de tenir present qui som i intentar no patir tant», explica, i, en aquest sentit, els ajudaran tres nous reforços que s’adeqüen a les necessitats que tenia el Garatge Plana Girona. Benito valora Borja Ramon (Palafrugell) com «un jugador veterà que aportarà molt en zona mitja». També ho farà Alex Cantero (Igualada), que juga d’interior, «una posició que ens faltava». A més, s’ha incorporat Monti (Lloret), que, «tot i tenir poca experiència a la categoria, aportarà moltíssima qualitat». Aquest any també ha pujat un «noi de la casa», Biel Nadal, de 16 anys, que juga a la selecció espanyola sub 17 i és «un exemple a seguir pels joves, que d’aquí dos o tres anys han de tenir rols importants». La de Nadal no serà del tot una cara nova, ja que el curs passat va disputar partits amb un primer equip on continuen l’històric Jaume Llaverola, Pau Fernández (porters), Àlex Grau, Litus Sánchez, Marc Vázquez i Moi Aguirre.

El Garatge Plana Girona s’ha convertit en un habitual de les darreres OK Lliga. A la ciutat, només l’Uni pot presumir de dur més temps jugant a l’elit esportiva. Aquest any, a més, se’ls han sumat el Bàsquet Girona i el Girona FC. Benito, tot i que veu «complicat» mantenir-ho per l’exigència de la competició, ho té clar: «És un orgull tenir 4 equips a la màxima categoria, demostra que s’està fent una molt bona feina aquí, a Girona».