Un lladre ha robat aquest dijous el rellotge al jugador del Barça Robert Lewandowski. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Joan Despí han pogut detenir al sospitós i recuperar el rellotge de l'estrella blaugrana. Els fets han succeït sobre dos quarts de cinc de la tarda.

El jugador es dirigia a la Ciutat Esportiva del Barça a Sant Joan Despí quan ha estat abordat per alguns seguidors. Lewandowski ha detingut el seu vehicle per a atendre'ls i signar autògrafs i aquest instant ha estat aprofitat per un home per a arrencar el seu rellotge del canell. Després de l'estirada, s'ha donat a la fugida.

Després del robatori, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Joan Despí s'han coordinat per a trobar el sospitós, que segons han detallat alguns testimonis presencials s'han dirigit cap a una zona d'hortes situada prop dels camps d'entrenament del Barça.

Poc després del succés, els policies han albirat al lladre i han pogut arrestar-lo i recuperar el rellotge de Lewandowski.