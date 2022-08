Aíto García Reneses: «Em fa il·lusió entrenar el Girona»

Dijous va impartir la primera lliçó a Fontajau en el primer entrenament de pretemporada del Bàsquet Girona, i ahir va ser el protagonista a la pista annexa, en la seva presentació. Per a l’estrena a la Lliga ACB Marc Gasol va voler apostar sobre segur i s’ha volgut guiar per un mite de la categoria d’Aíto García Reneses, amb més d’un miler de partits dirigits a la primera divisió del bàsquet espanyol. Un Aíto que tot i complir 76 anys al desembre va assegurar que manté «la il·lusió» i que arriba a Girona molt engrescat, tant com aquesta afició «que va esgotar els abonaments en un sol dia», tal i com va recordar.

«Quan em van fer la proposta, vaig pensar que una de les meves passions, sinó l’única, és entrenar i estar al voltant del bàsquet. Em fa il·lusió entrenar l’equip. M’agradarà veure si som capaços de fer-los progressar individualment i col·lectivament per jugar cada vegada millor», va subratllar el veterà entrenador. Aíto també va parlar de la il·lusió que ha començat a percebre entre els seguidors i va considerar-ho com una cosa «molt bona. Quan un equip aconsegueix pujar, els aficionats estan bolcats. Ho van demostrar esgotant els abonaments disponibles en poques hores. Ho percebo al carrer. La gent et saluda i es veu que té il·lusió. Això sempre ajuda, que es formi una energia comuna». Ara s’haurà de seguir engrescant els seguidors des de la pista, tot i que d’entrada García Reneses no es va voler marcar cap sostre: «moltes vegades la pressió pot amb els equips, els jugadors i els entrenadors. Cal pensar a jugar al màxim de les nostres possibilitats i que això ens faci millors cada mes. La classificació és secundària. No em poso cap límit».

Aíto a l’ACB hi ha dirigit 1.077 partits en 28 temporades. És el quart entrenador amb més títols d’aquesta competició al palmarès (9), després de Díaz Miguel, Lolo Sainz i Pedro Ferrándiz. En la seva carrera també va ser seleccionador espanyol, dirigint l’equip que va guanyar la plata als Jocs de Pequin de 2008 en una històrica final contra el Dream Team dels EUA, amb Kobe Bryant, Carmelo Anthony i LeBron James, entre d’altres estrelles (118-107). En aquella selecció hi va dirigir un Marc Gasol de 23 anys que acabava de tancar l’etapa Akasvayu i estava a punt d’obrir-ne una altra d’encara més triomfant a l’NBA. Gasol seguia ahir la roda de premsa d’Aíto com un assistent més, des de la primera filera, i va deixar que l’entrenador compartís protagonisme amb el director esportiu Jordi Plà. Però evidentment el seu nom va sortir, ja en la primera intervenció dels periodistes. «Compta amb Marc Gasol?», li van etzibar, tenint en compte que el Bàsquet Girona encara no ha confirmat que el pivot (i president), ara lesionat, formi part de la plantilla, malgrat que tothom ho doni per fet. El tècnic, gat vell, va tirar d’ironia: «hi compto si s’entrena bé, sinó, a la banqueta». Sobre la configuració de l’equip Aíto va admetre que encara no el dona per tancat però tampoc va anar gaire més enllà. També va sortir el nom de Pierre Oriola (Barça), amb qui el Girona ja hi té tancat un acord, però falta que es desvinculi dels blaugranes. Per això, tant Aíto com pla, en aquest particular, es van limitar a tocar el violí.

Això sí, el tècnic veu com «un inconvenient» haver iniciat la pretemporada amb «pocs jugadors» per les convocatòries internacionals. «És important entrenar, l’adaptació a un nou estil de joc i a nous companys», va destacar. El Girona ha arrencat sense Pato Garino ni Máximo Fjellerup (Argentina), Quino Colom (Espanya) i Roko Prkacin (Croàcia), concentrats amb les seleccions.