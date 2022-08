El Bàsquet Girona ha presentat aquest migdia Aíto García Reneses com a nou entrenador del primer equip pel debut a l'ACB. El preparador ha assegurat que "no em poso límits" quan se li ha preguntat si els objectius esportius només passen per la permanència. "La classificació és secundària, el que vull és que l'equip cada cop jugui millor i això ens ajudarà a guanyar partits".

Aíto, que no ha aclarit per quantes temporades ha firmat, ha dit que "si les coses van bé anirem veient, i també dependrà de com em vegi jo, això no em preocupa i els contractes de llarga durada ja són història". En la presentació també ha deixat clar que compta amb Marc Gasol, tot i que oficialment el Girona no l'ha confirmat, i ha afegit que estan oberts a completar la plantilla amb alguna peça més. Pierre Oriola és l'escollit però no pot arribar fins que es desvinculi del Barça.