Dues cessions més perquè la nòmina continuï en creixement

A vegades, l’economia no permet fer grans inversions. La butxaca d’alguns clubs dona pel que dona. Si a més a més no hi ha fórmules màgiques o palanques salvadores, cal trobar l’equilibri, la millor manera de no arruinar-se i alhora fer una plantilla amb cara i ulls. Per intentar ser el més competitiu possible en l’any del seu retorn a la Primera Divisió, el Girona és plenament conscient que no pot competir contra autèntics transatlàntics i que per pescar en un mar farcit de depredadors famèlics, s’ha de ser més llest que no pas voraç. L’objectiu, ara per ara, és funcionar a curt termini, sense oblidar, això sí, el dia de demà. Però cal mantenir-se, salvar la categoria, ara que ha costat tant aconseguir-la de nou. Es busquen jugadors a l’atur, alguna ganga. Però sobretot cessions. Passava a Segona i passa també ara a Primera. Les dues últimes són les de Javi Hernández (Leganés) i Reinier Jesus (Reial Madrid). Les incorporacions més recents, passades dues setmanes de sequera, sense anuncis. Durant el dia d’avui i un cop estigui resolta tota la paperassa, s’espera que es faci oficial l’arribada de tots dos.

D’altes n’hi haurà més. Són sis les novetats confirmades respecte l’últim curs; vuit, comptant aquestes dues. La majoria, mitjança nt un préstec i, per tant, amb data de caducitat propera. El City ha cedit Yan Couto, Yangel Herrera i Taty Castellanos. De l’Atlètic de Madrid ha aterrat Rodrigo Riquelme. Mentre que Javi Hernández pertany encara al Leganés i Reinier és del Madrid. A tots ells se’ls suma Iván Martín, del Vila-real, que ja formava part de la plantilla la darrera temporada. En total, set cedits i el màxim que permet el reglament en són vuit. En propietat, aquest estiu només s’ha lligat Miguel Gutiérrez i David López. Els únics. Se sumen a la nòmina de futbolistes de la primera plantilla que pertanyen al Girona. No és massa extensa. En total, 14 jugadors. Hi ha el porter Juan Carlos, els defenses Santi Bueno, Bernardo, Juanpe i Arnau; els migcampistes Terrats, Kébé, Aleix Garcia, Borja García, Samu Saiz i Valery; així com l’atacant Cristhian Stuani. Tots ells se sumen als dos abans esmentats (Miguel i David López), que han arribat fa poques setmanes. L’any passat, a Segona, es vivia un escenari similar, però la nòmina de cedits no era tan elevada: Darío Sarmiento, Pol Lozano, Bustos, Iván Martín, Pablo Moreno i Baena. Amb Javi Hernández encarrilat s’ha desencallat un dels culebrots de l’estiu. No va prosperar una possible compra al Leganés i finalment s’ha optat per una cessió simple, sense opció de compra. Arribarà amb la missió de reforçar la defensa: pot fer de lateral esquerre i de central. Reinier, un migcampista brasiler de només 20 anys, aterrarà també prestat per un curs. Ocuparà plaça d’extracomunitari i serà el tercer de la plantilla després de Yangel Herrera i Castellanos. Per tant, tot el que arribi a partir d’ara, perquè encara falten peces, haurà de tenir el passaport comunitari sota el braç.