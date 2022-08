Després de passar la primera ronda per incopareixènça del Cerdanyola i la segona per superar l’Europa per 1-0, el UE Olot encara la tercera ronda de Copa Catalunya amb l’objectiu de platar-se a la final. Se la juga al Municipal diumenge a les 19h contra el Nàstic de Tarragona.

Els dos altres enfrontaments previs al triangular final els protagonitzaran Cornellà UE i Badalona Futur dissabte a les 20h, per una banda, i per l’altra San Cristobal i Barça Atlètic diumenge a les 19:30h.