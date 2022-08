Ajlia Tomljanovic remunta un set en contra. Breu aventura de l’empordanesa al Màsters 1.000 de Cincinnati. Tot i guanyar el primer set per un ajustat 7-6 i posar-se d’aquesta manera amb avantatge, Badosa ha vist com l’australiana Ajla Tomljanovic, actualment número 63 del món, capgirava el marcador i s’apuntava les dues mànegues següents. Ha resolt el segon set per 6-0 i després ha rubricat la seva victòria amb un 6-2.