«Pjanic m’ha convençut i es queda amb nosaltres». Hores abans del debut davant el Rayo Xavi li proporcionava al jugador bosnià un lloc a la seva plantilla amb el dorsal 16 a l’esquena. En la primera etapa blaugrana va portar el vuit que ara pertany a Pedri. Just un any després que Koeman li obrís la porta de sortida camí d’una cessió al Besiktas. Pjanic se’n va anar per tornar perquè té contracte amb el Barça fins al 2024, sense saber llavors que acabaria seduint Xavi i convertint-se en l’alternativa del sancionat Busquets.

I com que el capità va ser expulsat a la primera jornada queda buida la seva posició diumenge a Anoeta. Pjanic hauria de ser l’elegit, si no és, és clar, que el tècnic aposta per Frenkie de Jong, que porta tot l’estiu més a dins que fora del Barça. Amb 32 anys, intenta aprofitar la seva última oportunitat després de convèncer Xavi. A més, està disposat a rebaixar-se el salari, segons va revelar Esport 3.

Herència de Bartomeu

Pjanic es queda al Camp Nou degut a la necessitat de Xavi de comptar amb jugadors experts per obtenir el rendiment immediat que exigeix ​​el seu projecte.

Un cop sabent que es queda, podrà tenir l’ocasió de ser titular després dels seus desacords amb Koeman. «Va ser irrespectuós amb mi», va denunciar el bosnià des de la seva provisional llar del Besiktas, queixant-se dels mètodes de l’exentrenador blaugrana, mostrant després la seva felicitat quan Xavi, el novembre passat, es va asseure a la banqueta del Camp Nou.

Pjanic forma part de l’herència del passat, protagonista dels intercanvis més financers que esportius que va dissenyar la junta de Bartomeu per maquillar els comptes. Va passar al Cillessen-Neto (estiu 2019) i es va repetir després al Pjanic-Arthur (estiu 2020). Però Xavi busca que no tot el succeït al passat sigui nefast.

Riqui Puig, descontent amb el club

Riqui Puig va parlar per a FOX Sports després de ser presentat amb Los Angeles Galaxy, i no es va tallar a l’hora de parlar de la seva sortida: «Estar a Barcelona mentre tots els meus companys són a Los Angeles... Em va doldre moltíssim. A vegades s’han de prendre decisions. Ells van prendre aquesta decisió. No la comparteixo». De la mateixa manera, també es va queixar de la manca d’oportunitats: «No vaig tenir mai un entrenador que confiés plenament en mi. Com a jugador pots perdre la confiança però mai no pots perdre la continuïtat», va assegurar el futbolista de Matadepera. Ara compta amb el suport del tècnic Greg Vanney: «El que necessitava, afecte i confiança».