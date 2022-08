Barcelona acollirà el 26 d’agost del 2023 la sortida oficial de la Vuelta, serà amb una etapa que homenatjarà els monuments més emblemàtics de la capital catalana i els Jocs Olímpics del 92. La pròxima ronda espanyola començarà amb una contrarellotge per equips de 14 quilòmetres que passarà per edificis tan barcelonins com la Torre Agbar, la Sagrada Família i la Pedrera i recorrerà 4 districtes de la ciutat. Aquest divendres, a Utrecht, on va començar ahir la Vuelta 2022, Barcelona va recollir el testimoni de la ciutat neerlandesa per acollir la gran sortida de la prova ciclista d’aquí a12 mesos. David Escudé, regidor d’esports, va revelar els primers detalls d’una etapa que pretén «acostar el ciclisme a la ciutadania i al turisme». Durant els propers mesos s’anirà ampliant la informació.