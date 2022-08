Laia Palau ja té el seu primer cromo com a directora esportiva de l’Spar Girona des que va agafar el relleu de Pere Puig el 26 de juliol. Es tracta de la base-escorta Nora Galve (2001), una jugadora que, en paraules de Palau, «ha passat per moltes coses tot i la joventut». El cert és que l’hospitalenca va ser una debutant molt precoç a la Lliga Femenina, on va estrenar-se amb el Sant Adrià la temporada 18/19.

Des de llavors, la seva ha estat una trajectòria «molt sòlida a LF Challenge i Lliga Femenina 2», va afirmar Laia Palau, que espera que la jove de 21 anys aporti «frescor i ganes de treure el cap» a l’equip. No només durant els partits, sinó també als entrenaments, on l’exjugadora està segura que «vindrà amb la il·lusió de les primeres vegades». De moment, però, caldrà esperar per veure Galve sobre la pista, ja que està sortint d’una lesió. De fet, són tres les operacions de genoll a les quals s’ha hagut de sotmetre: Una distensió del lligament creuat dret i, a l’esquerra, ruptures del lligament lateral i del lligament creuat. «Li desitgem una ràpida recuperació», va dir Palau, confiada que el nou fitxatge «es podrà incorporar aviat a dinàmica total». «Segur que ens ajudarà moltíssim», va afegir. L’hospitalenca va jugar la temporada passada a LF Challenge, amb el Lima Horta barceloní. Allà, va firmar unes xifres de 4 punts, 1’1 assistències i 1’4 rebots en 15’1 minuts per partit. Onze noms confirmats Després d’aquesta incorporació, el nou tècnic Bernat Canut ja compta amb onze jugadores confirmades per la temporada 2022/ 2023. Segueixen Laia Flores, Magali Mendy, Binta Drammeh, Rebekah Gardner, María Araújo i Giedre Labuckiene; a les quals s’han sumat, durant l’estiu, sis noves companyes, Laura Cornelius, Irati Etxarri, Marianna Tolo, Faustine Parra i Nora Galve.