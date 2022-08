La Reial Societat intentarà amargar-li l'inici de temporada al reforçat Barcelona, que va ensopegar en la primera jornada, encara que per això haurà de sobreposar-se a les baixes defensives que la deixen sense dos dels seus laterals i tornar a confiar en el seu joc i intensitat.

No seria una sorpresa majúscula que el Barça s'emporti la victòria de Sant Sebastià, ja que ha millorat els registres en un camp tradicionalment advers la passada dècada. A més, els reforços d'estiu li atribueixen l'etiqueta de favorit gairebé en qualsevol estadi on jugui. Els culers, de fet, no han perdut mai en el reformat Anoeta, ara Reale Arena, una cosa de la qual només pot presumir també el Sevilla.

La Reial, que ofereix bons senyals per a aquesta temporada, té baixes importants als laterals Álex Sola i Diego Rico, i tampoc podrà comptar amb Mikel Oyarzabal ni Carlos Fernández.

El Barcelona afronta la segona jornada de LaLliga Santander, que disputarà avui (22:00 hores) contra la Reial Societat al Reale Arena, amb el propòsit de refer-se del contratemps en l'estrena de lliga contra el Rayo Vallecano (0-0) i tornar a enganxar-se a la il·lusió generada durant la pretemporada. El tècnic Xavi Hernández va admetre que les grans expectatives van condicionar el seu equip en la primera jornada.

El central Jules Koundé és l'única de les incorporacions que ha fet el Barça aquest estiu que, de moment, encara no ha pogut ser inscrita. I, excepte sorpresa d'última hora, difícilment la seva situació es podrà resoldre abans del partit contra la Reial.

No obstant això, Xavi no donarà la llista de convocats fins avui a l'espera que es pugui desbloquejar la inscripció del jugador.

Per això, el Barça necessita que es produeixin les sortides de jugadors Aubameyang i Memphis Depay o rebaixes salarials amb el propòsit de complir el fair play financer imposat per LaLliga.

Koundé no serà l'única baixa que tindrà Xavi Hernández a Sant Sebastià. El capità Sergio Busquets va acabar expulsat en el partit contra el Rayo i haurà de complir un partit de sanció. El seu substitut en l'onze probablement sortirà del trio format per Miralem Pjanic, Frenkie de Jong i Franck Kessié.

En canvi, Xavi no tindrà cap baixa per lesió, ja que la infermeria ja està buida després que Ferran Torres obtingués l'alta mèdica la setmana passada. A més, Pedri i Ousmane Dembélé, que van acabar el partit contra el Rayo amb algunes molèsties, també estaran disponibles.

L'estadi de la Reial Societat va ser un turment pel Barça entre les temporades 2010-2011 i 2016-2017, en les quals va acumular cinc derrotes i dos empats en Lliga. Però, a partir de llavors, va canviar la ratxa i en els últims cinc enfrontaments a domicili amb l'equip donostiarra, el conjunt català suma quatre triomfs i un empat.