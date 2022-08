L’Olot i el Nàstic es tornen a veure les cares als quarts de final de la Copa Catalunya

L’Olot vol continuar passant rondes i plantar-se a les semifinals de la Copa Catalunya. No ho tindrà fàcil, perquè al davant tindrà un rival de major categoria, el Nàstic de Tarragona, que milita a 1a RFEF.

Els garrotxins arriben als quarts de final del torneig immersos en la preparació de la temporada, a cavall entre els amistosos i les eliminatòries de la Copa Catalunya. Si en l’anterior ronda va ser l’Olot qui partia com a favorit en el duel contra l’Europa, per la categoria on juguen graciencs i olotins, en aquesta és el Nàstic qui sortirà amb el cartell de favorit. Tot i la diferència de categoria, l’equip de Raül Agné arriba avisat a l’estadi Municipal.

Olot i Nàstic van jugar el 10 d’agost un partit de pretemporada, en el qual, l’equip de Manix Mandiola va jugar de tu a tu al Nàstic setanta minuts tot i acabar perdent 1 a 3. De fet, l’Olot es va avançar en el marcador mitjançant Ot Serrano al minut 57. Els visitants van suar de valent per capgirar la situació i fins al tram final de partit no van aconseguir remuntar amb gols de Lupu, per partida doble, i Aarón Rey. En acabar el partit, Agné va lloar la feina feta de l’Olot: «M’ha sorprès la velocitat al davant de l’Olot, conec a molts jugadors i té un equip molt maco per fer una bona temporada a Segona RFEF».

El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Manix Mandiola, espera poder repetir el bon paper de fa onze dies, però ja preveu un partit ben diferent: «Tant de bo sigui un partit similar. Aquest és un partit de competició i la diferència amb aquell partit és que era un amistós. Vam fer molts canvis i vam desequilibrar una mica l’equip. Ara hi ha un passi a la següent ronda en joc i crec que acabarem el partit més seriosos».

El preparador basc afegeix que no s’han de tocar les coses que van funcionar al partit de pretemporada, encara que fos un amistós: «La diferència entre un amistós i un de competició està en els petits detalls, però que al final s’acaben fent grans. Espero que si juguem amb la serietat que vam jugar els primers setanta minuts contra el Nàstic, els ho posarem difícil».

A només tres setmanes de començar la lliga el 10 de setembre, el test de Copa Catalunya contra el conjunt grana pot ser una bona prova per veure en quina situació es troba l’Olot i a què pot aspirar aquesta temporada. Tot i que pot arribar encara algun reforç, la plantilla serà la mateixa o molt similar en l’inici de lliga, i Mandiola té clar que poden competir contra qualsevol: «Esperem un reforç, però no ens tornarem bojos. Si hem de competir amb el que tenim ara, no estem malament. Però, com tots els equips sempre aspirem a millorar i obtenir més alternatives. Estem mirant el mercat, però si no millora el que tenim, anirem amb els que som». Avui tindran la primera oportunitat per demostra-ho a la fidel afició del Municipal.