Tres punts molt importants a Sant Sebastià. El Barça segueix el Madrid -amb dos triomfs- en la lluita pel lideratge després de sumar ahir la primera victòria de la temporada davant la Reial Societat (1-4). A diferència del partit contra el Rayo Vallecano, els de Xavi Hernández van trobar-se amb el gol ben aviat mitjançant Robert Lewandowski encara que l’avantatge al marcador va desaparèixer de seguida perquè Alexander Isak va aconseguir igualar-lo. Era el minut 6. Des d’aleshores, el partit va continuar a un ritme alt sense que cap dels dos equips tornés a veure porteria. En gran part, va ser gràcies a l’actuació dels porters. Ter Stegen va protagonitzar una aturada formidable a la primera part. L’aparició d’Ansu Fati, però, va canviar el guió. L’extrem va encarregar-se de desencadenar els gols de Dembélé i Lewandowski. I d’arrodonir la nit amb la quarta diana.

L’alegria va ser immediata. Tant, que Lewandowski, que ahir va fer 34 anys, va obrir la llauna al segon 44. El polac va aprofitar el contracop conduït per Balde per anticipar-se a Le Normand i rematar al fons de la xarxa una centrada del jove lateral en el que va ser el seu primer gol a LaLliga. El Barça va començar amb intensitat i semblava que controlava la situació quan Isak va empatar cinc minuts més tard arran d’una gran definició davant Ter Stegen. A partir d’aquí, els de Xavi van assumir riscos anant a per la victòria amb les línies avançades i deixant només tres jugadors al darrere. El conjunt basc va tenir el segon, però va pensar-s’ho massa i l’oportunitat va escapar-se. No ho va fer Merino amb un tret des de dins l’àrea que va obligar Ter Stegen a intervenir. Per la seva part, també va tenir-lo Ferran però el seu xut va sortir llepant el pal dret.

El Barça tenia la possessió, malgrat que cada mínima pèrdua de pilota es convertia en una acció perillosa dels d’Imanol Alguacil. Ter Stegen va haver de tornar a aparèixer per treure una gran mà i escapçar el xut de Silva. I a l’altra àrea, Remiro aturava una rematada de cap de Lewandowski a assistència de De Jong.

A la represa, els blaugranes van continuar pressionant. La Reial Societat va veure com l’àrbitre Munuera Montero amb la intervenció del VAR li anul·lava el segon gol obra de Brais Méndez per fora de joc de Le Normand. La rèplica del Barça va ser un cacau de Dembélé desviat a córner. Ni Gavi ni Lewandowski van saber aprofitar una errada d’Aritz en un servei de banda. Ter Stegen, en dos temps, va desviar un tret de Merino des de dins l’àrea.

Els de Xavi insistien, tot i que no se’n sortien per generar veritable perill a la Reial Societat. El tècnic va introduir els primers canvis al minut 63 i Ansu Fati immediatament va fer de les seves entenent-se amb Dembélé. De fet, el segon gol del Barça va arribar d’una jugada dels dos després que Ansu li posés en safata al davanter francès. Fins i tot, va arribar el tercer. Ansu va tornar a intervenir en l’acció que també va passar per les botes de Pedri fins arribar a Lewandowski, letal davant la porteria de Remiro. El polac li va tornar el favor a Ansu, donant-li l’assistència per posar la cirereta.