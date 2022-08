Efecte Ansu Fati; impacte Ansu Fati

Va amb cura Xavi amb Ansu Fati, que no ha completat els 90 minuts. Ni contra el Rayo. Ni tampoc davant la Reial Societat, on el seu impacte en el partit va resultar impressionant. Maneja el tècnic amb molt de tacte l’encaix del jove davanter, qui, als seus 19 anys, ha viscut més temps a la infermeria que al camp des del passat 7 de novembre del 2020 quan es va trencar el genoll esquerre. En menys de dos anys, ha passat quatre vegades pel quiròfan.

És prudent Xavi, com ho va ser Luis Enrique quan se’l va emportar amb la selecció espanyola. El tècnic blaugrana és acurat en el repartiment de minuts d’Ansu i acurat, a més, en l’elogi per a no trencar l’equilibri que cohabita entre els davanters. De moment, són set, incloent a Memphis i Aubameyang, encara que cap va trepitjar Anoeta, pendents com estan d’abandonar el Camp Nou per alliberar fair play salarial i encaixar a Koundé. Ansu sí. I no va necessitar ni mitja hora per provocar un efecte devastador en el partit. No va jugar de nou perquè hi havia Lewandowski, l’home que l’allibera de la pressió que li conferia el 10 que va assumir voluntàriament. El 10 que va honrar, va dignificar i va glorificar Messi.