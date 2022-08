Barça i Manchester City, aliats contra l’ELA al Camp Nou

En l’inici de la temporada, amb el mercat encara obert, pendent Xavi de completar la seva plantilla del Barça encara desequilibrada i amb Guardiola refundant la seva obra del City encaixant l’impacte del «bisó» Haaland, la pilota es pren unes hores de descans. I assumeix el seu paper més solidari aquesta nit al Camp Nou, reunits tots dos clubs per combatre l’ELA (esclerosi lateral amiotròfica).

Juan Carlos Unzué, que va revelar fa dos anys i dos mesos que patia aquesta malaltia neurogenerativa que no té cura ni tractament, ha estat capaç d’unir a Barça i City en aquest partit solidari del qual no existeixen precedents recents. És, per tant, molt més que un partit (21.30 h, TV3 i Barça TV), on tots els diners recaptats, inclosa una fila zero, aniran destinats a la Fundació Luzón. «El futbol no és només un negoci, és també compromís», va recalcar Unzué, orgullós que tots dos clubs abandonessin les seves obligacions per bolcar-se en una trobada que conté un poderós missatge social.

Una nit perquè el Camp Nou (s’havien venut ja més de 52.000 entrades la setmana passada) demostri que la pilota no sols desperta una passió gairebé malaltissa quan comença a rodar o aquesta cada vegada més influent indústria de l’entreteniment sinó que també serveix com a vehicle de conscienciació. No és un partit per a Unzué. Ni molt menys.

L’equip de Juan Carlos

Es un partit per visibilitzar una malaltia que no té cap cura, tan cruel que, a més, afebleix i oprimeix a les persones que no tenen recursos per gestionar aquests anys finals de la seva vida. Són malalts, però no estan en hospitals sinó que passen aquest delicat procés per al qual no hi ha solució a les seves pròpies cases, amb el conseqüent impacte emocional i econòmic que generen, necessitats com estan d’especialistes pràcticament les 24 hores.

No juguen Barça i City per a Unzué, amo d’un somriure captivador, qui no ha pogut derrotar ni tan sols l’ELA. Juguen per a l’equip d’Unzué, on hi ha 4.000 persones, que han trobat en l’exporter blaugrana un espontani lideratge tan autèntic com pròxim. Unzué posa veu a una malaltia invisible i devastadora, que a penes tenia lloc. Segueix sense tenir-lo, com no deixa de denunciar, en els àmbits polítics i administratius on les bones paraules desapareixen de manera immediata perquè no arriben els fets que reclamen i necessiten els malalts.

Unzué és un més de «aquest equip», com ell mateix el va definir fa dos anys en l’Auditori del Camp Nou, quan va comunicar que patia aquesta terrible malaltia. Després de 13 anys al Barça (dos com a porter, convertit en l’ombra de Zubi, a l’inici del Dream Team de Cruyff, i 11 com a ajudant de Rijkaard, Guardiola i Luis Enrique) avui trepitjarà la gespa en una cadira de rodes, limitats cada vegada més els seus moviments.

Va ser Juan Carlos, qui unit a la imprescindible sensibilitat de Joan Laporta, el president del Barça, el que obrirà la porta del Camp Nou gràcies a la connexió amb Guardiola i Txiki Begiristain, amics i excompanys del navarrès, que van exercir de vincle al costat de Ferran Soriano, el CEO del club anglès. S’obre l’antic temple blaugrana per acollir ara una nit mai vista abans. Serà el primer duel en les banquetes entre Guardiola i Xavi. I Bernardo Silva trepitjarà, per fi, el Camp Nou. Però ho farà amb la samarreta citizen i no de blaugrana, convertit, de moment, en objectiu impossible per a Mateu Alemany. El mercat continua obert, malgrat que avui tot resulta anecdòtic perquè juguen tots dos clubs per reunir fons per a la recerca de l’ELA.