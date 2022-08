Sergio Scariolo, seleccionador espanyol masculí de bàsquet, va anunciar que Quino Colom, base andorrà del Bàsquet Girona, i Yankuba Sima, pivot gironí que aquest estiu ha canviat Manresa per Venècia, són els dos últims jugadors descartats del combinat espanyol que afrontarà l’Eurobasket 2022, que començarà el proper 1 de setembre.

A falta només de dos partits de la fase de classificació per al Mundial 2023 que serviran com a preparatoris, Scariolo va comunicar la decisió en roda de premsa al Navarra Arena de Pamplona, precisament en la prèvia del partit que es disputa avui contra la Selecció islandesa a les 21h (Teledeporte), en el qual Colom i Sima ja no hi participaran. El darrer preparatori se celebrarà dissabte als Països Baixos.

El seleccionador espanyol, després de les baixes de Colom i Sima, compta amb 14 jugadors, dels quals n’haurà de descartar encara dos més per quadrar la plantilla definitiva que s’inscriurà a l’Europeu. La llista la conformen Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Rudy Fernández, Jaime Fernández, Usman Garuba, Fran Guerra, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Sergio Llull, Xabi López-Arostegui, Juan Núñez, Joel Parra, Jaime Pradilla i Sebas Saiz.

A tot això, Scariolo va agrair a Colom i Sima «tota la feina que han fet fins ara» i els va desitjar sort en la reincorporació amb els seus respectius clubs. Quino Colom es posarà a les ordres d’Aíto Garcia Reneses, que en el dia de la seva presentació incidia en que «és un inconvenient començar la pretemporada amb pocs jugadors». «És important entrenar, l’adaptació a un nou estil de joc i a nous companys», va destacar. A la seva disciplina ara se li suma el base andorrà, però encara seguiran concentrats amb les seleccions Pato Garino i Máximo Fjellerup (Argentina) i Roko Prkacin (Croàcia).

L’equip d’Aíto obre els amistosos aquest divendres a Sant Julià de Vilatorta contra el Manresa (20.30, Esport 3), precisament el darrer club de Sima abans de fitxar pel Reyer de Venècia. Ara se sumarà als entrenaments del club italià, on inicia una nova aventura fora de l’ACB.