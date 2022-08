Sis mesos després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, aquest dimarts s’ha reprès la Premier League amb un partit disputat a l’Estadi Olímpic de Kíiv entre el Xakhtar Donetsk i el Metalist Khàrkiv.

El 24 de febrer, la Federació Ucraïnesa de Futbol va decidir suspendre de manera definitiva la temporada 2021-2022 pel conflicte bèl·lic. El país no disfrutava d’un partit oficial del campionat domèstic des de principis de desembre, ja que en el moment de la suspensió estava al final de l’aturada hivernal.

Ara, la majoria de partits es disputaran a la capital i no estarà permesa la presència de públic fins a nou avís per raons de seguretat. Els que no participen en aquest campionat seran el Desna Txerníhiv i el Mariúpol, ja que les seves infraestructures han sigut destruïdes durant la guerra.

Sirenes d'emergència

A més, en tots els partits s’ha habilitat una sirena d’emergències que, en cas de ser activada, obligarà a aturar immediatament el partit i evacuar els protagonistes del joc a refugis preparats als voltants dels estadis.

El partit que va reprendre la competició va ser l’empat sense gols entre el Xakhtar Donetsk, que liderava l’anterior campionat amb dos punts d’avantatge respecte al Dinamo Kíiv, i el Metalist Khàrkiv, un partit inicial que va estar precedit per un minut de silenci en homenatge a les víctimes de la guerra i que va comptar amb el servei d’honor d’un veterà ferit en el conflicte. Aquest 23 d’agost se celebra al país el Dia Nacional de la Bandera.

El president de la Federació Ucraïnesa de Futbol, Andrí Pavelko, va destacar la importància que ha tingut el president del país,Volodímir Zelenski, per al retorn a la competició. «He parlat amb Zelenski sobre la importància que la gent es distregui amb el futbol», va declarar.

A més, Pavelko es va referir al que queda de temporada com un «campionat històric» que s’havia de disputar a Ucraïna i no fora. «Jugar a l’estranger hauria sigut un error i una cosa artificial», va advertir.