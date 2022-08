L'anomenat "grup de la mort". Aquest és el que li ha tocat al Barça. Un altre any més. El Bayern de Munic i l'Inter de Milà endureixen el camí de la lligueta de la Champions per a l'equip blaugrana. Dos equips potents que complicaran la trajectòria de l'equip blaugrana en els pròxims dos mesos (fins al 2 de novembre), en els quals es concentren els sis partits de la fase de grup. Tot i que encara no es coneixen l'ordre de partits, això no altera el producte: un sorteig terrible li ha tocat al quadre de Xavi Hernández, que només podrà respirar davant el tercer adversari: el Viktoria Pilsen, de la República Txeca.