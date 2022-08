El Girona reforça el joc interior amb el pivot Miletic (Partizan)

Amb la incògnita de l’estat físic d’un Marc Gasol que no podrà començar la temporada, el Bàsquet Girona ha optat per anar sobre segur i reforçar el joc interior amb l’arribada d’un «5» pur de 2.14 metres. L’escollit és el serbi Dusan Miletic, un pivot de 24 anys que la temporada passada militava al Partizan de Belgrad, tot i que hi tenia un protagonisme més aviat escàs: tot just va disputar cinc partits a la Lliga ABA i un a l’Eurocup. Això, però, segons el director esportiu del club, pot jugar-li a favor perquè «arriba amb un desig especial per jugar després d’una temporada en què la forta competència que tenia al Partizan el van privar de tenir els minuts que es mereixia». També ho veu així el pivot, que ja és a Girona a les ordres del tècnic Aíto García Reneses. «És una gran oportunitat per a mi per a millorar com a jugador».

D’aquesta manera, el serbi s’afegeix a les arribades de Quino Colom, Pato Garino, Pol Figueras, Roko Prkacin, Kameron Taylor i Ondrej Hanzlik i la continuïtat de Jaume Sorolla, Josep Franch, Maxi Fjellerup i Èric Vila. Per acabar de completar la plantilla del debut a l’ACB faltaria Pierre Oriola, amb qui ja hi ha un acord tancat, tot i que falta que es desvinculi del Barça. Amb la sortida aquesta setmana de Calathes rumb al Fenerbahçe el cas del pivot de Tàrrega hauria de ser el següent a resoldre’s des dels despatxos del Palau. Amb Oriola, la plantilla tindria ja dotze fitxes, i se’n reserva una tretzena, òbviament, a Marc Gasol. El president encara no ha confirmat que jugarà la temporada que ve, tot i que es dona per fet, ni tampoc el club ha donat detalls de la lesió que li impedirà obrir la temporada. Dusan Miletic, nascut el 1998, ha arribat des del Partizan de Belgrad, un equip d’Eurocup la temporada passada. Ahir a la tarda, ja abans que el Girona fes oficial la contractació, a Sèrbia se’n feien ressó perquè ho havia anunciat la seva agència de representació, Fortius. Mileticć va debutar amb el KK Polet a la primera divisió sèrbia i l’ABA, la Lliga de l’Adriàtic (2017-18) i, la temporada següent, va jugar al KK Sloga, de les mateixes competicions. Un curs més tard, el pivot va anar al Partizan de Belgrad, des d’on va marxar cedit al KK Borac (2019-21), que també competia tant a la primera divisió de Sèrbia com a l’ABA. Aquesta darrera campanya, però, havia tornat al Partizan, amb un paper molt residual. «És un cinc gran amb molt bones cames i velocitat que ens ajuda a completar el nostre joc interior», es reafirma Jordi Plà, que ja té la plantilla encarrilada per al debut a l’ACB.