L’Handbol Banyoles rep avui (20.30) a la Draga el Fraikin Granollers per disputar a partit únic la semifinal de la Supercopa catalana. És el segon partit de la temporada per als banyolins després de vèncer el Thuir francès 26-33, però és també una fita celebrada en tractar-se d’un equip històric de l’handbol estatal.

Després de la bona imatge del primer equip la campanya passada, el club afronta un any de canvis evidents, des de la junta directiva fins a la banqueta, on s’hi asseurà Jose Vicente Tomás Muñoz, més conegut com a Chovi. Ha treballat en clubs del País Valencià com el Port de Sagunt, el Balonmano Morvedre i el Balonmano Alto Palancia. El tècnic de Sangunt explica que el regal de començar jugant contra un equip d’ASOBAL és una bona manera d’afrontar la temporada que s’acosta encara amb més motivació: «És un premi a la feina ben feta de tota l’entitat. Nosaltres estem en construcció, fent un projecte nou, i ens ve genial tenir un partit de màxima exigència competitiva per aprofitar i corregir detalls, així com per arribar de la millor manera a la competició de lliga, que és el nostre objectiu de la temporada».

El partit a banda, l’entitat banyolina afronta la cita com una festa i han preparat diverses activitats perquè l’afició pugui gaudir el màxim possible de l’experiència. Des de les 16h hi haurà partits de la base perquè també se sentin protagonistes i també hi haurà un sopar de germanor de totes les persones que formen part del club. «Portar el Granollers ja és una fita. No és que sigui un equip d’ASOBAL , és el subcampió de la competició, que juga competició europea. Ha de servir com a motivació per a l’equip però també és un orgull per a tota l’entitat», assegura el tècnic i coordinador de l’Handbol Banyoles.

El primer equip s’estrenarà a Primera Nacional el dissabte 17 de setembre contra el Sant Esteve de Palautordera a la Draga. L’objectiu de la temporada segons el tècnic Chovi és donar continuïtat a la bona temporada que es va realitzar l’any passat: «Volem consolidar aquesta feina i estructurar la base per continuar mirant endavant i no haver de renovar el projecte cada any», sentencia el tècnic valencià.