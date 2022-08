Aquesta tarda, a les 18h, se celebrarà a Istanbul el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions 2022/23, i ja se sap quins són els 32 equips que lluitaran per l’orelluda una temporada que començarà el sis de setembre.

Cal recordar que, en funció de variables com el rendiment en les respectives lligues o el coeficient, s’ha repartit els equips en diversos grups. El Barça forma part del bombo 2, on l’acompanyen dos equips de La Liga: Atlètic de Madrid i Sevilla. El que falta, el Madrid, és al bombo 1, el dels campions, on ha entrat com a guanyador de la darrera Champions. Inter i Dormundt són els rivals més durs amagats al bombo 3.

A l’espera de saber els grups avui, així han quedat els bombos:

Bombo 1: Reial Madrid, Manchester City, Milan, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Porto, Ajax i Eintracht Frankfurt.

Bombo 2: Barça, Atlètic de Madrid, Sevilla, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus i Red Bull Leipzig.

Bombo 3: Inter, Nàpols, Borussia Dormundt, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sporting de Lisboa i Benfica.

Bombo 4: Maccabi Haifa, Viktoria Pilsen, Olympique de Marsella, Bruges, Celtic, Dinamo de Zabreg, Rangers i Copenhgue.