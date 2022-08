El cos se li encongeix a traïció des de fa ja més de dos anys. Les mans se li engarroten i afebleixen, fortes i poderoses com van ser en el seu moment. I els peus ja no li obeeixen com abans. Però el cap li va a mil per hora, amb una sorprenent vitalitat que va contagiar a un emocionat Camp Nou. Vell com està l’estadi, ja en plena edat de jubilació, a punt de ser enderrocat, va començar a plorar, encara que, com li agrada a ell, s’ho va passar bomba, fent fins i tot l’onada. Va plorar el Camp Nou a llàgrima viva, commogut pel discurs de Juan Carlos Unzué, malalt d’ELA, capità de l’equip de l’ELA, vestit de verd, verd esperança, capaç de reunir al temple blaugrana a més de 91.062 persones. Caminaven tots i totes en processó cap a la llar culer, sentint-se testimonis d’una nit que mai oblidaran. I això que la pilota no havia començat ni a rodar.

No era necessari en una nit que va acabar amb empat (3-3, gols d’Aubameyang, Frenkie de Jong i Memphis per als blaugranes i Julián Álvarez, Col·le Palmer i Mahrez, de penal, ja en el temps afegit per als citizen). Amb Haaland apareixent en la segona meitat, ovacionat per l’estadi, ja fins i tot en l’escalfament. Van marcar els dos davanters als quals el Barça no vol, mentre l’estadi demanava a crits a Lewandowski. Però el polonès no va sortir de la banqueta. Ni Pedri. Ni Dembélé. El futbol no era l’argument principal, malgrat que Barça, símbol del vell futbol, una institució amb gairebé 125 anys de vida, i City, el rostre del nou ordre que projecta aquest esport, es van citar per difondre un poderós missatge de solidaritat. «Vull dir-vos que els integrants de l’equip de l’ELA us diem que desitgem continuar vivint i gaudint de la vida», va afirmar amb aquest infinit optimisme l’exporter del Barça, Osasuna i Sevilla, entre altres clubs, i exentrenador del Girona. Assegut en aquesta cadira de rodes que maneja veloçment, tenint a la seva esquena a l’onze blaugrana, ple de suplents (Piqué i Alba) i l’onze anglès. Va agrair Juan Carlos abans «el compromís i la sensibilitat» de tots dos clubs. No li faltava raó.