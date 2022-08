Dimecres Aíto García Reneses va guanyar un nou efectiu als entrenaments de pretemporada, el pivot Miletic, i ahir li va arribar Quino Colom. El base, descartat aquesta setmana per Sergio Scariolo, no anirà a l’Eurobasket i, per tant, s’afageix a la pretemporada d’un Bàsquet Girona que, precisament avui, juga el primer amistós de l’estiu. Serà aquest vespre (20.30, Esport3), a Sant Julià de Vilatorta, contra un Baxi Manresa que dirigeix Pedro Martínez.

A falta de conèixer la llista de convocats que s’anunciarà avui, al final de la sessió de tir programada per l’entrenador, sembla clar que hi seran la gran majoria dels jugadors que des d’una setmana estan treballant a les ordres d’Aíto a Fontajau, és a dir, Pol Figueras, Kameron Taylor, Ondrej Hanzlik, Jaume Sorolla, Josep Franch, i Èric Vila, més alguns joves de l’equip EBA. Els últims en arribar, Miletic i Colom, també tenen opcions de debutar, però dependrà de com els vegi Aíto físicament. El tècnic va explicar ahir que no es posa grans objectius en el partit d’aquest vespre més enllà de «jugar amb intensitat». En aquest sentit ja el dia de la seva presentació divendres passat va lamentar no poder treballar amb l’equip al complet perquè Fjellerup i Garino són amb la selecció argentina, i Prkacin, amb la croata, i això li condiciona els entrenaments. El Manresa també té baixes: Juampi Vaulet, Elias Valtonen i Brancou Badio també són amb les seves seleccions.