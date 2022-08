Banyoles està preparada per a la celebració del Triatló Internacional que es farà durant tot aquest cap de setmana a l’entorn de l’Estany. El Triatló, que inclourà el Campionat d’Espanya en distància olímpica i el Campionat d’Europa per relleus mixts per clubs, comptarà amb la participació de 1.200 triatletes durant tot el cap de setmana. L’Oficina de Turisme de Banyoles ha acollit aquest matí la presentació oficial del Triatló

Internacional de Banyoles que celebrarà aquest cap de setmana la 12a edició. L’acte ha comptat amb les intervencions de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el director de Competicions de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge Garcia; i els triatletes internacionals Natalia Hidalgo i Joan Reixach.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que “aquest any tornem a celebrar el triatló amb normalitat i esperem viure un cap de setmana de competicions del que tots i totes en puguem gaudir”. Per la seva banda, el director de Competicions de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge Garcia, ha destacat que “en els darrers anys s’ha forjat una sòlida relació de Banyoles amb el triatló nacional i internacional”. “Entre tots hem aconseguit consolidar Banyoles com una ciutat referent internacional del triatló, no només pels esdeveniments que acull, sinó també perquè molts esportistes tenen la ciutat com a referent per als seus entrenaments”.

Natalia Hidalgo, que l’any passat es va classificar en tercera posició al Campionat d’Espanya que es va celebrar a Banyoles, ha destacat que “Banyoles té un circuit ràpid, privilegiat de poder fer les tres proves en el mateix espai, i amb un paisatge molt bonic”. Hidalgo ha afegit que, de cares a la cursa de diumenge, “no hi ha res decidit i espero que una carrera disputada”. Mentre que l’olotí Joan Reixach, que competeix pel club Saltoki Trikideak, baixa de darrera hora al campionat per una lesió, ha lamentat no poder competir aquest cap de setmana “en un entorn molt bonic i on hauria estat molt especial competir perquè per mi és la millor prova, tant per l’entorn com pel suport de l’afició”. Reixach ha destacat “el nivell de la prova del Campionat d’Espanya elit”.

Un intens cap de setmana de competició

El cap de setmana del Triatló Internacional de Banyoles s’iniciarà aquest dissabte a les 9 del matí amb el Campionat d’Espanya de Triatló en distància olímpica júnior, tant en categoria femenina com masculina. Els triatletes hauran de completar un circuit de 750 metres de natació, 20 quilòmetres de ciclisme i 5 quilòmetres a peu. Poc després de les 10 del matí es doni la sortida al Campionat d’Espanya juvenil, tant en categoria femenina com masculina, que hauran de fer també el mateix circuit. A ¼ d’1 del migdia es donarà inici al Campionat d’Europa de relleus mixts per clubs. Els equips dels diferents clubs europeus participants hauran de completar cadascun dels quatre triatletes que competeixin un circuit de 250 metres de natació, 6,6 quilòmetres de ciclisme i 1,6 quilòmetres de cursa a peu. La primera jornada del Triatló Internacional de Banyoles es tancarà amb el Campionat d’Espanya per grups d’edat i la 36a edició del Triatló de Catalunya, que s’iniciaran a partir de les 4 de la tarda. El circuit en aquest cas serà de 1.500 metres de natació, 36 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres de cursa a peu.

El Campionat d’Espanya elit serà el protagonista de la jornada de diumenge. A 3/4 de 10 del matí es donarà inici a la prova en categoria masculina i a 3/4 d’1 del migdia, en categoria masculina. Cadascun dels triatletes haurà de fer un circuit que inclou 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres de cursa a peu.