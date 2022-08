La Lliga de Campions 22/23 començarà d’una manera gens fàcil pel nou Barça. Ahir, el sorteig de la fase de grups va situar els de Xavi a un quadre molt complicat per la primera fase de la competició. «El grup de la mort», va afirmar Jordi Cruyff, secretari tècnic del club. Veient els rivals, Bayern de Munic, Inter de Milà i Viktoria Plzen, és difícil no donar-li la raó.

Amb els alemanys, el Barça ja va topar-hi, també, l’any passat. El resultat, dues derrotes per 0 a 3 i 3 a 0, amb els fantasmes del 2 a 8 encara planant sobre la plantilla. Ara, però, els blaugranes compten amb Robert Lewandowski, que era l’estrella dels bavaresos. El seu retorn serà un dels grans al·licients per un enfrontament que, després d’un mercat mogut pels dos equips, no sembla tan desequilibrat com ara fa un any. «Duem una ratxa de partits complicats contra ells, però ens hem reforçat i som un equip diferent que crec que podrà competir de tu a tu», va assegurar Cruyff. Juntament amb els alemanys, l’Inter de Milà serà el gran rival del Barça per a la classificació a vuitens d’aquesta Champions. Subcampions d’Itàlia, aquest estiu s’han reforçat amb el retorn d’un dels grans davanters del futbol mundial, Romelu Lukaku, que, amb Lautaro Martínez, serà la seva gran amenaça. L’altre repte contra els de Simone Inzaghi serà fer gols i superar una defensa molt sòlida. D’altra banda, com bé va advertir Jordi Cruyff, «no s’ha de perdre de vista el quart, també s’han de treure aquests punts». El Viktoria Plzen és el vigent campió de la lliga txeca i no posarà les coses fàcils.

Al seu torn, el Sevilla tampoc va rebre un sorteig molt favorable. El seu grup, el G, també es pot considerar com el de la mort: Manchester City, Borussia Dortmund i Copenhaguen. «El nivell és alt, això és la Champions», va dir Monchi, el director esportiu. Els equips de Madrid, però, van ser més afortunats. Els dos gaudiran d’uns rivals còmodes i, a priori, de menys nivell que els de Barça i Sevilla. D’una banda, el Madrid s’enfrontarà a un Leipzig amb molt talent jove, el Xakhtar Donetsk ucraïnès i el Celtic de Gasglow, amb desplaçaments complicats. Mentrestant, l’Atlètic haurà de superar el Porto i el Bayer Leverkusen, dos rivals que poden sorprendre, i a més del Bruges de Ferran Jutglà. La fase de grups de la Champions arrenca molt aviat aquest any (6 de setembre) perquè es juga de manera exprés davant l’aturada al novembre pel Mundial.