És un fet que deambula entre el còmic i l’estrambòtic: una persona enterament supersticiosa pot acabar fent accions encara més estranyes i peregrines que les que concedeix la mateixa suposada maledicció.

I un exemple el tenim en la situació que va haver d’afrontar un equip de futbol de Moçambic, un país que encara té molt arrelada a nivell social les pors de la bruixeria.

Un equipo de fútbol de Mozambique 🇲🇿, que jugaba de visitante, decidió evitar la entrada principal del club cuando llegaron porque habían hecho un gualicho... pic.twitter.com/mqVAQUifiE — Jorge Battagliotti 🇦🇷 (@jbattagliotti) 26 de agosto de 2022

Els jugadors dels Black Bulls van evitar accedir per la porta principal de l’estadi del Ferroviário de Nampula per temor de ser víctimes d’un ritual de màgia negra que els amos del club local havien organitzat contra ells.

D’aquest fet se’n va adonar el xòfer que portava els jugadors del Black Bulls. I, després de l’ordre del capità de l’equip, els jugadors van acabar saltant el mur del mateix estadi per esquivar la maledicció.

El resultat final del partit sembla que els va donar la raó: els Black Bulls acabarien guanyant per 0 a 2, un resultat que suposa un injecció de confiança per a l’equip en la seva lluita per ser als llocs capdavanters del campionat de futbol moçambiquès.