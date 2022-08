El Bàsquet Girona ha jugat avui els primers minuts de la pretemporada abans de l’ACB. El marcador final mostra una derrota, 73 a 72, però el cert és que les sensacions han estat positives. El més destacat, però, ha sigut la sorprenent presència de Marc Gasol a la pista. Se suposava que el jugador/president encara s’estava recuperant dels problemes al genoll que arrossegava des de la Final Four i, de fet, encara no s’ha confirmat oficialment la seva continuïtat. Els minuts d’avui podrien ser una original manera d’anunciar el que, de totes maneres, tothom donava per fet: Gasol pot ser a l’ACB. Des del club, s’han limitat a dir que el president ha volgut provar-se aprofitant l’oportunitat que li ha donat el 36è Torneig de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta.

Pel que fa al bàsquet, els 1.200 espectadors que han omplert el Pavelló Esportiu Municipal, la gran majoria, tot sigui dit, animant el Baxi Manresa, han gaudit d’un joc ofensiu i alegre. Els 14 punts (7-7) que s’han anotat tot just començar el primer quart són un bon exemple de la rauxa que s’ha viscut. El partit, doncs, ha començat amb molt encert de cara a la cistella, una tendència que ha seguit durant tota la primera meitat, en què s’han llançat més de trenta triples. El Manresa, amb 20, més que el Girona (10). Aquesta tònica s’ha traslladat al marcador (40 a 34 a la mitja part), amb els d’Aíto sempre a remolc, sobretot, del gran encert de Jerrick Harding i Tyson Pérez. Els gironins només s’han pogut posar per davant al primer quart, reaccionant a un parcial negatiu de 7 a 0 gràcies a dos triples de Hanzlik i Franch i un bon llançament de Miletic (14-15), que dimecres va sumar-se a l’equip. La clàssica mitja volta de Gasol ha servit per retallar distàncies (40-36) a l’inici del tercer quart. Simptomàtic. De mica en mica, el Bàsquet Girona s’ha anat acostant al Manresa, gràcies a una bona defensa (el primer triple del Manresa, aquest cop, s’ha fet esperar als últims minuts) i un bon rèdit anotador, s’ha acabat amb un parcial favorable de 15 a 19 que ha deixat els d’Aíto, més intensos a l’hora de buscar el rebot, a tan sols dos punts del seu rival (55 a 53). De menys a més, el Bàsquet Girona s’ha elevat i ha aconseguit el seu avantatge màxim (7 punts, 58-65) aprofitant l’encert de Kameron Taylor, que, al costat d’Èric Vila, ha sigut dels millors del partit. El Baxi Manresa ha fet valer la seva experiència, acostant-se a dos punts (65-67). Gasol ha sigut el més murri, primer, forçant una falta i anotant els dos tirs lliures per tornar a donar aire al seu equip i, quan de nou s’apropava el Manresa, aprofitant el moviment de Quino Colom per llançar de tres (67-72). Però, el Manresa ha imposat la seva experiència i els bons minuts de Gasol no han servit per aconseguir la victòria, però sí, almenys, per començar la pretemporada amb bones sensacions.