Girona tindrà representació al Mundial de curses d’orientació

Després d’una aturada de dos anys per la pandèmia, aquest migdia començarà el 17è Campionat del Món de Rogaining (curses d’orientació per equips) a les muntanyes que fan frontera entre la República Txeca i Polònia. Allà, entre el miler de corredors d’arreu del món, hi haurà, també, representació gironina. Vuit Aligots formen part de l’estol de 22 participants que hi ha enviat la Federació catalana sota el nom d’Icebug Catalunya.

Entre els membres de l’equip destaca Albert Herrero, lleidatà afincat a Girona i amb un bon historial en curses de llarga distància. Ell també és el seleccionador, tot i que, afirma, és fàcil compaginar-ho amb córrer perquè «els criteris són objectius i, al final, és un procés força automàtic a partir dels resultats i rendiment de cadascú». Herrero competirà al costat del letó resident a Torredembarra Andris Ansabergs. Tot i ser el conjunt català, els corredors provenen de clubs del territori, com els Aligots, i no importa la nacionalitat. La parella no ha competit massa vegades junta, però sovint ha coincidit en curses i s’ha entrenat per estar ben preparada pel mundial. «Catalunya és un dels països punters i amb ells tenim aspiracions», afirma Josep Maria Santiago, president de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya (FCOC). Herrero, al seu torn, afronta el Rogaining amb «la il·lusió d’anar a totes, però, sobretot, d’acabar amb la sensació d’haver fet una bona estratègia». El podi? «Per què no? Tot i que cal tenir en compte que és un terreny menys familiar i que fer una bona classificació no depèn només de rendir bé, sinó dels contrincants».

Els darrers mundials, el 2019, van ser a Catalunya i molts corredors de la Federació catalana no van poder participar-hi en ser part de l’organització. L’Albert Herrero sí que va fer-ho, realitzant un gran paper que va quedar mullat quan va perdre la pinça que marca el recorregut. Llavors, se’l va desqualificar. «Una manera una mica cruel d’acabar una cursa que havíem preparat tant», explica mirant endavant: «Ara vull compensar-ho i acabar amb un bon regust de boca».

També ho volen la resta d’Aligots que hi participen. Raquel Font i Marta Planas són una parella de top 10 en europeus i mundials que, aquest cop, ha sumat Guillem Garcia per buscar un bon resultat en mixta veterans (més de 40 anys). Una categoria on, a més, hi competirà en Josep Maria, el president, acompanyat de Lourdes Gelada, amb qui ha sigut campió català i espanyol. Albert Solà, en absoluta, i Joan Sánchez, a veterans, són els altres dos corredors que representen l’entitat gironina dins el total de deu equips que la FCOC ha dut a aquest campionat.

«Pel pròxim mundial, l’estiu que ve a Califòrnia, només podrem dur aquells que optin a podi», admet Santiago. El viatge és car i, tot i les ajudes de la Secretaria General de l’Esport, el president sap que «serà molt complicat econòmicament moure tanta gent com aquest cop».

Ara, però, la FCOC té l’ull posat a la República Txeca. Allà hi espera una cursa de 24 hores en què els 300 equips (de 2 o 3 corredors) tindran l’objectiu de localitzar el màxim de balises possibles per sumar tants punts com puguin (en funció de la dificultat física i tècnica, cada balisa és més, o menys valuosa). Només podran ajudar-se de la brúixola i el mapa que hauran rebut tan sols unes dues hores abans del tret de sortida per orientar-se pels boscos, valls, pistes, corriols i corrents d’aigua de les muntanyes de Rychleby i Kralicky Sneznik.