Gasol és la gran sorpresa en l’estrena del Bàsquet Girona (73-72)

El Bàsquet Girona va deixar entreveure ahir els primers detalls de l’equip del debut a l’ACB en l’estrena amb un amistós davant el Manresa. Les sensacions, tot i un marcador finalment desfavorable (73-72), van ser positives. Fins i tot Aíto, que va estrenar-se a la banqueta, va admetre que l’equip va estar millor del que s’esperava.

Sigui com sigui, la gran sorpresa va ser la presència a la pista de Marc Gasol. Se suposava que el pivot seguia recuperant-se de les molèsties al genoll i, de fet, des del club no s’havia anunciat la seva continuïtat tot i que tothom, òbviament, la dona per feta. Els 21 minuts que va jugar són una manera original de reafirmar el que serà: Gasol serà a l’ACB. Des del club, va assegurar-se que volia provar-se al Torneig de St. Julià de Vilatorta. També va jugar Pol Molins, que encara és amb l’equip abans de marxar al Palma.

El d’ahir va ser un amistós d’allò més intens que no es va decidir fins al final. L’inici del partit va ser simptomàtic de la rauxa i la igualtat que viurien els 1.200 espectadors (la majoria, tot sigui dit, de Manresa). 14 punts (7-7) tan sols els primers dos minuts i mig. La tendència va mantenir-se tota la primera meitat, però lleugerament favorable al conjunt de Pedro Martínez, que amb Tyson Pérez i Jerrick Harding encesos, va tancar els dos primers quarts 40 a 34. De mica en mica, però, el Bàsquet Girona va fer un pas endavant, inclinant la balança a favor seu. El darrer quart va iniciar-se amb el marcador 55 a 53, i els d’Aíto van arribar a posar-se set punts per davant (58-65), en el seu màxim avantatge del partit. Tot i que, ja als últims minuts, semblava que Gasol mantindria el resultat forçant uns tirs lliures i encertant un triple, la qualitat del Manresa i una darrera posessió mal jugada van privar el triomf. «Hem entrenat poc i no ens coneixem massa», va dir Aíto, satisfet i amb el que va veure en un partit on Èric Vila i Kameron Taylor van ser els millors. I també Gasol, és clar.