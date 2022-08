Banyoles ja està preparada per acollir, aquest cap de setmana, el 12è Triatló Internacional, que inclou, també, el Campionat d’Espanya en distància olímpica i el d’Europa de relleus mixts per clubs. En total, hi haurà uns 1.200 atletes reunits vora l’Estany.

Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, va mostrar-se, en la presentació d’ahir, il·lusionat de «celebrar el triatló amb normalitat», i va fer «un agraïment sincer» als 200 voluntaris que hi col·laboren. Al seu torn, el director de Competicions de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge Garcia, va reafirmar Banyoles com «una ciutat referent internacional» del triatló. La jornada d’avui serà la més intensa. Al matí, es faran les proves espanyoles júnior i juvenil i, al migdia, els europeus. El dia acabarà amb el Campionat d’Espanya per grups d’edat i el 36è Triatló de Catalunya. La prova reina, però, serà demà, amb el Campionat d’Espanya elit. En categoria femenina, hi participaran l’olotina Clara Aulines, ara amb el C.E. Katoa Barcelona, i Maria Isabel Morillas, del CN Olot. Cadascun dels triatletes haurà de completar un circuit d’1’5 km de natació, 40 de ciclisme i 10 més de cursa a peu. L’olotí Joan Reixach, baixa d’última hora, va lamentar no poder competir «en un entorn especial».