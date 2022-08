Ahir al migdia, l'entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, estava convençut que el francès Jules Koundé seria inscrit a LaLiga i podria entrar en la convocatòria del partit que el seu equip disputarà avui (19:30 hores) contra el Valladolid a l’Spotify Camp Nou. La premonició del tècnic va ser bona i , a la tarda, la lliga anunciava que el francès havia estat inscrit, i per tant, podrà debutar en partit oficial contra el Valladolid.

La patronal del futbol espanyol va donar llum verda a la documentació presentada pel Barça, que ha generat ‘fair play’ després de la cessió de Samuel Umtiti al Lecce i la decisió que Pablo Torre jugui amb fitxa del filial, i Koundé ja és oficialment elegible per la lliga. En aquest sentit, va negar que el Barça estigui adulterant la competició davant la inscripció del francès.

El Barça afronta els últims dies del mercat d’estiu, que acabarà el proper 1 de setembre, amb algunes carpetes encara obertes. Davant aquesta situació, l’entrenador de l’equip blaugrana va puntualitzar que "tots els escenaris són possibles", si bé va reconèixer que el fitxatge de Bernardo Silva "serà complicat". La prioritat blaugrana és incorporar un lateral dret per davant d’un esquerre."Veient la projecció de Balde tenim la posició de lateral esquerre ben coberta, en el lateral dret tenim Sergi (Roberto) i Dest, però ell (el jugador nord-americà) ja sap la situació del club i la meva postura cap a ell", va afegir. Respecte a la situació de Gerard Piqué, inèdit en partit oficial: "Ja vaig parlar amb ell just abans de les vacances. Li vaig ser clar, li vaig dir que hi hauria molta competència i que no seria fàcil. Portem dos partits, encara no estem en el mes de març. És un jugador que ens pot ajudar, possiblement en un altre rol, i veurem com va".