El Club Bàsquet Salt i el Sol Gironès Bisbal Bàsquet van disputar ahir en el primer test de pretemporada per a tots dos equips, que es va acabar emportant el conjunt saltenc a la pròrroga per 81 a 87.

Objectius i categories diferents, però màxima igualtat a la pista. Els saltencs comencen un curs de renovació a la plantilla, on només han continuat quatre jugadors del curs anterior: Joan Mateu, Ferran Carbó, Sergi Jurado, Marc Pérez i Dani Ocaña. Per tant, era l’estrena en un partit de molts jugadors de la plantilla. Tot i això, els locals van plantar cara a un rival de major categoria com la Bisbal, que milita a EBA. Tant va ser així, que van acabar donant la sorpresa i van emportar-se el primer test de pretemporada a la pròrroga. L’enfrontament també va servir per veure l’estrena a la banqueta empordanesa de Carles Rofes. Amb tot just una setmana de rodatge a l’esquena, la derrota no és alarmant per al Bisbal Bàsquet.