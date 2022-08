Punt final al 12è Triatló Internacional de Banyoles amb les proves del Campionat d’Espanya de categoria elit. En categoria masculina, David Castro (Rodcal Beyem) ha revalidat aquest matí el títol de campió estatal que ja va aconseguir el curs passat, també a Banyoles, amb una marca de 1h43’31’’. En dones, la nova campiona és Sara Guerrero del Náutico de Narón amb un temps de 1h57’23’’.

Uns 150 triatletes, entre homes i dones, han hagut de cobrir els 1’5 km nedant, els 40km de bicicleta i els 10km de cursa a peu, per completar el triatló de modalitat olímpica. En dones, després de la primera transició, un grup de vuit triatletes s'ha destacat al capdavant de la cursa, entre elles, hi havia Sara Guerrero, guanyadora de la prova, i també Iratxe Arenal (Saltoki Trikideak), Cecilia Santamaria (Cidade de Lugo Fluvial) o Natalia Castro (Náutico de Narón. Al finalitzar la primera volta de la cursa a peu, Guerrero i Santamaria, amb més ritme, han trencat la cursa i s'han distanciat de la resta de corredores. El duel ha arribat fins a la línia d’arribada, on Guerrero (1h57’23”) s'ha imposat per un segon a Santamaria (1h57’24”). Un final frenètic per decidir la nova campiona d’Espanya. El podi l'ha completat Paula Herrero gràcies a una remuntada durant la cursa a peu (1h59’11”).

A la categoria masculina, el final no ha estat tan ajustat. David Castro, molt conegut a Banyoles perquè hi va fer durant anys el seu campus, s'ha imposat amb un marge de vint-i-un segons (1h43’31’’) a Jordi Garcia (1h43’52’’), segon. El tercer lloc ha estat per a Kevin Tarek del Cidade de Lugo Fluvial (1h44’33’).

En categoria sub-23, els campions han sigut Àngel Sánchez (Club Triatlón Albacete Ingeteam) i Iratxe Arenal. Tots dos han quedat quarts en la classificació general.

Aquest cap de setmana han passat més de 1.200 triatletes per totes les proves organitzades. Una dada que reafirma Banyoles com un pol d’atracció d’aquesta disciplina.