El Bàsquet Girona va donar divendres al vespre a Sant Julià de Vilatorta el tret de sortida a la pretemporada amb bones sensacions tot i la derrota ajusta contra el BAXI Manresa (73-72). Ben segur que el més destacat del primer partit d’Aíto García Reneses a la banqueta no van ser els debuts de Figueras, Taylor, Colom, Miletic, o Hanzlik, sinó els 21 minuts que va disputar, a un alt nivell, Marc Gasol. La participació del pivot i president en el partit esvaeix algunes incògnites, com ara la seva continuïtat, un secret a veus encara no oficialitzat pel club, com a jugador aquesta temporada. En aquest sentit, Gasol no figurava a la convocatòria pel partit, però al final va gaudir de minuts en un moviment que s’ha d’entendre com un pas més en la seva recuperació. Cal recordar que Gasol es va lesionar al genoll esquerre en la semifinal del play-off d’ascens a l’ACB contra el Lleida i va ser dubte per jugar la final contra l’Estudiantes. Finalment, el de Sant Boi, minvat, això sí, va poder participar en el partit que va dur el club a la màxima categoria el bàsquet.

Pocs detalls més han transcendit de l’estat físic de Gasol aquest estiu. El pivot ha fet treball de recuperació i el club entén que els minuts de divendres contra el Manresa formen part d’aquest procés, que no s’ha acabat encara. A un mes just del debut contra el Madrid, a Gasol encara li queda un tema per resoldre: la incompatibilitat que fixa l’ACB entre la pista i la presidència. El club estudia la fórmula perquè Gasol aparqui temporalment el càrrec i pugui competir a la pista a l’ACB a Fontajau, catorze anys després de la darrera vegada.